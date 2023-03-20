Пирожки с картофелем – сытное блюдо, которое можно готовить в духовке или на сковороде. В то же время тесто для такого блюда может быть разным: на воде, молоке, кефире, дрожжевым и даже картофельным.

Фудблогер Мария Салей (mashka_salei) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных пирожков с картофелем, в основе которых – самое простое картофельное тесто.

Ингредиенты:

молоко – 300 мл

дрожжи сухие – 10 г

сахар – 15 г

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картофель пюре для теста – 200 г

мука – +- 700 г

масло сливочное – 100 г

яйца – 2 шт.

соль

Начинка:

картофель

лук

укроп

копченая паприка

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно добавить к теплому молоку сахар, дрожжи и 3 ст. л. муки. Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.

2. К готовой опаре добавить яйца, картофельное пюре, соль и муку. Перемешать до однородного состояния.

3. Добавить сливочное масло и замесить мягкое тесто, оно будет немного прилипать к рукам – это нормально. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить на 1-1,5 часа.

4. Для приготовления начинки нужно сварить картофельное пюре и пожарить измельченный лук. Смешать все между собой, добавить укроп и паприку.

5. Готовое тесто разделить на одинаковые куски и сформовать пирожки с начинкой.

6. Пожарить пирожки на большом количестве растительного масла.

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