Жареные пирожки с картофелем: рецепт лучшего картофельного теста
Пирожки с картофелем – сытное блюдо, которое можно готовить в духовке или на сковороде. В то же время тесто для такого блюда может быть разным: на воде, молоке, кефире, дрожжевым и даже картофельным.
Фудблогер Мария Салей (mashka_salei) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных пирожков с картофелем, в основе которых – самое простое картофельное тесто.
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл
- дрожжи сухие – 10 г
- сахар – 15 г
- картофель пюре для теста – 200 г
- мука – +- 700 г
- масло сливочное – 100 г
- яйца – 2 шт.
- соль
Начинка:
- картофель
- лук
- укроп
- копченая паприка
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно добавить к теплому молоку сахар, дрожжи и 3 ст. л. муки. Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.
2. К готовой опаре добавить яйца, картофельное пюре, соль и муку. Перемешать до однородного состояния.
3. Добавить сливочное масло и замесить мягкое тесто, оно будет немного прилипать к рукам – это нормально. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить на 1-1,5 часа.
4. Для приготовления начинки нужно сварить картофельное пюре и пожарить измельченный лук. Смешать все между собой, добавить укроп и паприку.
5. Готовое тесто разделить на одинаковые куски и сформовать пирожки с начинкой.
6. Пожарить пирожки на большом количестве растительного масла.
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