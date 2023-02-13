Пирожки с картофелем – это сытное блюдо, которое можно готовить в духовке или на сковороде. В то же время не обязательно готовить тесто – за основу можно взять картофельное пюре. Такие картофельные пирожки получаются очень золотистые и имеют приятную хрустящую корочку.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт жареных картофельных пирожков из пюре.

Ингредиенты:

пюре – 400 г

яйца – 1 шт

мука – 6-8 ст. л.

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Для начала отварить картофель и размять его в пюре. Можно использовать уже готовое вчерашнее.

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2. Измельчить зелень.

3. Смешать все ингредиенты и замесить картофельное тесто.

4. Из теста сформировать не очень толстые пирожки.

5. Обжарить пирожки с обеих сторон до золотистости.

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