Ленивые жареные пирожки с картофелем: тесто готовить не нужно
Пирожки с картофелем – это сытное блюдо, которое можно готовить в духовке или на сковороде. В то же время не обязательно готовить тесто – за основу можно взять картофельное пюре. Такие картофельные пирожки получаются очень золотистые и имеют приятную хрустящую корочку.
В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт жареных картофельных пирожков из пюре.
Ингредиенты:
- пюре – 400 г
- яйца – 1 шт
- мука – 6-8 ст. л.
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Для начала отварить картофель и размять его в пюре. Можно использовать уже готовое вчерашнее.
2. Измельчить зелень.
3. Смешать все ингредиенты и замесить картофельное тесто.
4. Из теста сформировать не очень толстые пирожки.
5. Обжарить пирожки с обеих сторон до золотистости.
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