Жареные пирожки с луком и вареными яйцами: самый простой рецепт бюджетного блюда
Домашние жаренные пирожки можно готовить с любыми начинками, но вкуснее всего будет – с мясом, тушеной капустой, зеленым луком и вареными яйцами. Но, самое главное – сделать удачное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- 3 ст.л муки
- 3 ст.л растительного масла
- 1 ст.л сахара
- 1 ч.л соли
- 30 г свежих или 10 г сухих дрожжей
- 1 ск. кипятка
- 1 ск. прохладной воды
- 550 г муки
Для начинки:
- 5 яиц
- Пучок зеленого лука
- Соль
Способ приготовления:
1. Тесто: в миске смешайте муку, соль, сахар, растительное масло. Залейте кипятком, перемешайте. Дать пару минут остыть и добавьте стакан прохладной воды, дрожжи, муку и замесите тесто. Накройте и оставьте, пока не увеличится в 2,5-3 раза (подходит быстро, минут 30-40).
2. Для начинки: отварите яйца, порежьте маленькими кубиками, смешайте с луком, посолите по вкусу.
3. Из готового теста сформируйте небольшие шарики. Оставьте на 10-15 минут. Затем сформируйте пирожки, дайте постоять еще 10-15 минут.
4. Обжарьте в масле с двух сторон до готовности на среднем огне!
Выложите на бумажное полотенце, чтобы пирожки не были жирными!
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