Жареные пирожки с луком и вареными яйцами: самый простой рецепт бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Жареные пирожки с луком и вареными яйцами: самый простой рецепт бюджетного блюда

Домашние жаренные пирожки можно готовить с любыми начинками, но вкуснее всего будет – с мясом, тушеной капустой, зеленым луком и вареными яйцами. Но, самое главное – сделать удачное тесто.

Жареные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами. 

Рецепт пирожков

Ингредиенты:

  • 3 ст.л муки 
  • 3 ст.л растительного масла
  • 1 ст.л сахара
  • 1 ч.л соли
  • 30 г свежих или 10 г сухих дрожжей
  • 1 ск. кипятка
  • 1 ск. прохладной воды
  • 550 г муки 

Для начинки:

  • 5 яиц
  • Пучок зеленого лука
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Тесто: в миске смешайте муку, соль, сахар, растительное масло. Залейте кипятком, перемешайте. Дать пару минут остыть и добавьте стакан прохладной воды, дрожжи, муку и замесите тесто. Накройте и оставьте, пока не увеличится в 2,5-3 раза (подходит быстро, минут 30-40).

Готовое тесто

2. Для начинки: отварите яйца, порежьте маленькими кубиками, смешайте с луком, посолите по вкусу.

Начинка для пирожков

3. Из готового теста сформируйте небольшие шарики. Оставьте на 10-15 минут. Затем сформируйте пирожки, дайте постоять еще 10-15 минут.

Приготовление пирожков с начинкой

4. Обжарьте в масле с двух сторон до готовности на среднем огне!

Сколько готовить пирожки

Выложите на бумажное полотенце, чтобы пирожки не были жирными! 

Готовое блюдо

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