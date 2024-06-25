Жареные пирожки

Домашние жаренные пирожки можно готовить с любыми начинками, но вкуснее всего будет – с мясом, тушеной капустой, зеленым луком и вареными яйцами. Но, самое главное – сделать удачное тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами.

Ингредиенты:

3 ст.л муки

3 ст.л растительного масла

1 ст.л сахара

1 ч.л соли

30 г свежих или 10 г сухих дрожжей

1 ск. кипятка

1 ск. прохладной воды

550 г муки

Для начинки:

5 яиц

Пучок зеленого лука

Соль

Способ приготовления:

1. Тесто: в миске смешайте муку, соль, сахар, растительное масло. Залейте кипятком, перемешайте. Дать пару минут остыть и добавьте стакан прохладной воды, дрожжи, муку и замесите тесто. Накройте и оставьте, пока не увеличится в 2,5-3 раза (подходит быстро, минут 30-40).

2. Для начинки: отварите яйца, порежьте маленькими кубиками, смешайте с луком, посолите по вкусу.

3. Из готового теста сформируйте небольшие шарики. Оставьте на 10-15 минут. Затем сформируйте пирожки, дайте постоять еще 10-15 минут.

4. Обжарьте в масле с двух сторон до готовности на среднем огне!

Выложите на бумажное полотенце, чтобы пирожки не были жирными!

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