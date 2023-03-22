Жареные пирожки с яйцами и луком: готовятся на сковороде

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Жареные пирожки с яйцами и луком: готовятся на сковороде

Ленивые пирожки с яйцами и зеленым луком удачны тем, что для них не нужно замешивать тесто и долго выпекать в духовке. Готовятся пирожки на сковороде, хорошо поднимаются и получаются очень мягкими.

Фудблогер Надежда Фоменко (mama_moze_tato_dopomoze) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых пирожков с яйцами и луком на сковороде, для которых не нужно долго замешивать тесто.

Рецепт пирожков с яйцами и луком на сковороде

Ингредиенты:

  • кефир – 400 мл
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  • вода – 50 мл
  • яйца – 2 шт
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • мука – 350 г
  • сода – 0,5 ч. л.
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • вареные яйца – 4 шт
  • зеленый лук, укроп

Способ приготовления:

1. Смешать кефир и воду, поставить на огонь и нагреть до 50 градусов Цельсия. Но не кипятить.

2. Отдельно взбить яйца, соль и сахар. В полученную массу добавить кефир и перемешать.

Жареные пирожки с яйцами и луком

3. Добавить муку и замесить тесто ложкой.

4. Добавить масло, перемешать и сразу добавить соду. Снова перемешать.

5. Нарезать отварные яйца и зелень. Добавить в тесто и перемешать.

Ленивые пирожки на сковороде

6. Готовое тесто выложить ложкой на сковороду и пожарить пирожки по бокам до золотистости.

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