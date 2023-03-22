Жареные пирожки с яйцами и луком: готовятся на сковороде
Ленивые пирожки с яйцами и зеленым луком удачны тем, что для них не нужно замешивать тесто и долго выпекать в духовке. Готовятся пирожки на сковороде, хорошо поднимаются и получаются очень мягкими.
Фудблогер Надежда Фоменко (mama_moze_tato_dopomoze) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых пирожков с яйцами и луком на сковороде, для которых не нужно долго замешивать тесто.
Ингредиенты:
- кефир – 400 мл
- вода – 50 мл
- яйца – 2 шт
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- мука – 350 г
- сода – 0,5 ч. л.
- масло растительное – 2 ст. л.
- вареные яйца – 4 шт
- зеленый лук, укроп
Способ приготовления:
1. Смешать кефир и воду, поставить на огонь и нагреть до 50 градусов Цельсия. Но не кипятить.
2. Отдельно взбить яйца, соль и сахар. В полученную массу добавить кефир и перемешать.
3. Добавить муку и замесить тесто ложкой.
4. Добавить масло, перемешать и сразу добавить соду. Снова перемешать.
5. Нарезать отварные яйца и зелень. Добавить в тесто и перемешать.
6. Готовое тесто выложить ложкой на сковороду и пожарить пирожки по бокам до золотистости.
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