Ленивые пирожки с яйцами и зеленым луком удачны тем, что для них не нужно замешивать тесто и долго выпекать в духовке. Готовятся пирожки на сковороде, хорошо поднимаются и получаются очень мягкими.

Фудблогер Надежда Фоменко (mama_moze_tato_dopomoze) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых пирожков с яйцами и луком на сковороде, для которых не нужно долго замешивать тесто.

Ингредиенты:

кефир – 400 мл

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вода – 50 мл

яйца – 2 шт

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

мука – 350 г

сода – 0,5 ч. л.

масло растительное – 2 ст. л.

вареные яйца – 4 шт

зеленый лук, укроп

Способ приготовления:

1. Смешать кефир и воду, поставить на огонь и нагреть до 50 градусов Цельсия. Но не кипятить.

2. Отдельно взбить яйца, соль и сахар. В полученную массу добавить кефир и перемешать.

3. Добавить муку и замесить тесто ложкой.

4. Добавить масло, перемешать и сразу добавить соду. Снова перемешать.

5. Нарезать отварные яйца и зелень. Добавить в тесто и перемешать.

6. Готовое тесто выложить ложкой на сковороду и пожарить пирожки по бокам до золотистости.

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