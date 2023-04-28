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Жареные пирожки за 10 минут: как вкусно приготовить сытное блюдо
Пирожки являются очень вкусным блюдом, которые можно готовить из разного теста. Для начинки можно использовать любую начинку, от сладкой – ягоды, творог, изюм, и соленых – капуста, фарш, грибы, овощи.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных сырных пирожков из плавленого сыра.
Ингредиенты:
- плавленые сырки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 4 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- панировка или мука
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте яйца, муку, соль, перец, перемешайте все до однородности.
2. Ложкой выложите тесто в панировочные сухари, сформируйте пирожки.
3. Обжарьте до золотистости.
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