Жареные пирожки за 10 минут: как вкусно приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Рецепт пирожков

Пирожки являются очень вкусным блюдом, которые можно готовить из разного теста. Для начинки можно использовать любую начинку, от сладкой – ягоды, творог, изюм, и соленых – капуста, фарш, грибы, овощи. 

Пирожки с начинкой

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных сырных пирожков из плавленого сыра. 

Рецепт пирожков
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Ингредиенты:

  • плавленые сырки – 2 шт.
  • яйца – 2 шт. 
  • мука – 4 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу
  • панировка или мука

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте яйца, муку, соль, перец, перемешайте все до однородности.

Основа для теста

2. Ложкой выложите тесто в панировочные сухари, сформируйте пирожки.

Приготовление пирожков

3. Обжарьте до золотистости. 

Готовые пирожки

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