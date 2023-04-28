Пирожки являются очень вкусным блюдом, которые можно готовить из разного теста. Для начинки можно использовать любую начинку, от сладкой – ягоды, творог, изюм, и соленых – капуста, фарш, грибы, овощи.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных сырных пирожков из плавленого сыра.

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Ингредиенты:

плавленые сырки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 4 ст. л.

соль, перец – по вкусу

панировка или мука

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте яйца, муку, соль, перец, перемешайте все до однородности.

2. Ложкой выложите тесто в панировочные сухари, сформируйте пирожки.

3. Обжарьте до золотистости.

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