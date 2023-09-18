Сырные палочки – это вкусный и быстрый перекус всей семьи. Одновременно с тем, готовить их можно по-разному: из теста в духовке, или из сыра и хлеба на сковороде. В обоих случаях приготовление блюда не занимает много времени, палочки получаются сытными и сочными.

Фудблогер Ольга Матвей на своем канале (Ольга Матвей) в YouTube поделилась рецептом сырных трубочек на сковороде.

Ингредиенты:

хлеб тостовый – 8 кусков

сыр тостовый – 8 кусков

яйца – 3 шт

овсяные хлопья – 150 г

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно каждый кусок хлеба раскатать скалкой.

2. На каждый кусок хлеба выложить по одному куску тостового сыра. Завернуть в виде трубочки.

3. Каждую трубочку сначала обвалять в яйце, затем – в овсяных хлопьях.

4. Обжарить трубочки на среднем огне до золотистой с обеих сторон. Приятного аппетита!

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