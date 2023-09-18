Жареные сырные трубочки в кляре: рецепт вкусного перекуса для всей семьи
Сырные палочки – это вкусный и быстрый перекус всей семьи. Одновременно с тем, готовить их можно по-разному: из теста в духовке, или из сыра и хлеба на сковороде. В обоих случаях приготовление блюда не занимает много времени, палочки получаются сытными и сочными.
Фудблогер Ольга Матвей на своем канале (Ольга Матвей) в YouTube поделилась рецептом сырных трубочек на сковороде.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый – 8 кусков
- сыр тостовый – 8 кусков
- яйца – 3 шт
- овсяные хлопья – 150 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно каждый кусок хлеба раскатать скалкой.
2. На каждый кусок хлеба выложить по одному куску тостового сыра. Завернуть в виде трубочки.
3. Каждую трубочку сначала обвалять в яйце, затем – в овсяных хлопьях.
4. Обжарить трубочки на среднем огне до золотистой с обеих сторон. Приятного аппетита!
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