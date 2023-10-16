Жареные золотистые пирожки с яйцом и луком: на чем приготовить тесто
Жареные пирожки – это отличная альтернатива пирогам и булкам, которые не нужно долго выпекать в духовке. Начинка в блюде может быть разной, в то время как за основу лучше взять тесто дрожжевое. Благодаря ему пирожки отлично прожарятся внутри, будут очень мягкие и пышные.
Фудблогер Екатерина с ником katyamull на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных пирожков с яйцом и луком.
Ингредиенты:
- молоко – 100 мл
- вода – 100 мл
- растительное масло – 4 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- сухие дрожжи – 7-8 г свежие – 25 г
- соль – 1 ч. л.
- мука – 300-400 г
Начинка:
- отварные яйца
- зеленый лук, укроп
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно смешать воду с молоком, добавить дрожжи, 3 ст. л. муки и сахара. Перемешать венчиком, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 15-20 минут.
2. Готовую опару перемешать, добавить соль и муку. Налить растительное масло и вымешивать тесто 5-10 минут. В готовом виде положить в миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 40 минут. Тесто должно увеличиться в 2-3 раза.
3. Тем временем подготовить начинку. Для этого нарезать яйца и зелень, смешать ингредиенты между собой, добавив сливочное масло.
4. Готовое тесто выложить на стол, каждый раз отрывать по небольшому кусочку, раскатать его, выложить начинку и сформовать пирожок.
5. Обжарить пирожки в большом количестве масла до золотистости. Приятного аппетита!
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