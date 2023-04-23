Для того, чтобы обычный жареный картофель имел новый необычный вкус – его следует приготовить с орехами. Блюдо получится очень хрустящим и ароматным. Главное – добавить правильные специи, а также не забыть о чесноке.

Идея приготовления жареного картофеля с орехами опубликована на странице фудблогера Елены Сагун (olena_sagun) в Instagram. Орехи создают аппетитную хрустящую корочку.

Ингредиенты:

600-700 г картофеля

примерно пол стакана панировочных сухарей

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соль и перец по вкусу

1-2 горсти измельченных грецких орехов

масло для жарки

1 зубчик чеснока (по желанию)

Способ приготовления:

1. Сварите картофель в шелухе, дайте остыть, почистите, нарежьте кружочками толщиной примерно 1-1,5 см.

2. В широкой миске смешайте сухари, соль, перец и другие специи, если вы используете такие.

3. Разогрейте на среднем огне сковородку с растительным маслом. Можно положить на сковороду нарезанный пластинками зубчик чеснока.

4. Пока греется масло, чеснок отдаст ему аромат, тогда жареный на этом масле картофель будет еще вкуснее.

5. Когда пластины чеснока подрумянятся, извлеките их из сковородки, чтобы они не начали гореть.

6. Обваляйте картофельные кружочки в панировке, жарьте кружки до золотистого оттенка с обеих сторон (это достаточно быстро).

7. Готовые кружочки присыпьте измельченными орехами, можно также дополнительно посолить готовое блюдо.

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