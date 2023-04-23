Жареный картофель с орехами: как по-новому приготовить популярное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Жареный картофель с орехами: как по-новому приготовить популярное блюдо

Для того, чтобы обычный жареный картофель имел новый необычный вкус – его следует приготовить с орехами. Блюдо получится очень хрустящим и ароматным. Главное – добавить правильные специи, а также не забыть о чесноке.

Идея приготовления жареного картофеля с орехами опубликована на странице фудблогера Елены Сагун (olena_sagun) в Instagram. Орехи создают аппетитную хрустящую корочку.

Жареный картофель с орехами: как по-новому приготовить популярное блюдо

Ингредиенты:

  • 600-700 г картофеля
  • примерно пол стакана панировочных сухарей
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  • соль и перец по вкусу
  • 1-2 горсти измельченных грецких орехов
  • масло для жарки
  • 1 зубчик чеснока (по желанию)

Способ приготовления:

Жареный картофель с орехами: как по-новому приготовить популярное блюдо

1. Сварите картофель в шелухе, дайте остыть, почистите, нарежьте кружочками толщиной примерно 1-1,5 см.

2. В широкой миске смешайте сухари, соль, перец и другие специи, если вы используете такие.

3. Разогрейте на среднем огне сковородку с растительным маслом. Можно положить на сковороду нарезанный пластинками зубчик чеснока.

Жареный картофель с орехами: как по-новому приготовить популярное блюдо

4. Пока греется масло, чеснок отдаст ему аромат, тогда жареный на этом масле картофель будет еще вкуснее.

Жареный картофель с орехами: как по-новому приготовить популярное блюдо

5. Когда пластины чеснока подрумянятся, извлеките их из сковородки, чтобы они не начали гореть.

6. Обваляйте картофельные кружочки в панировке, жарьте кружки до золотистого оттенка с обеих сторон (это достаточно быстро).

Жареный картофель с орехами: как по-новому приготовить популярное блюдо

7. Готовые кружочки присыпьте измельченными орехами, можно также дополнительно посолить готовое блюдо.

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