Жареный молодой картофель с яйцами: рецепт сытного блюда от Эктора Хименеса-Браво
Молодой картофель можно вкусно приготовить со сливочным маслом, а также с укропом, чесноком и зеленью. Если же вы хотите его пожарить, тогда перед этим нужно отварить овощ, так он будет очень мягким.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного жареного молодого картофеля, с яйцами и луком.
Ингредиенты:
- Картофель молодой
- Соль, перец
- Масло
- Лук
- Яйца
- Зеленый лук
Способ приготовления:
1. Картофель порежьте кубиками, не очищая от кожуры и отварите в подсоленной воде.
2. Отварной картофель обжарьте в сковороде на разогретом масле.
3. Лук порежьте кубиками и добавьте в картофель. Посолите, поперчите и жарьте до золотистого цвета.
4. В отдельной сковороде жарим яйца.
5. В тарелку выложите картофель, сверху яйца, и посыпьте измельченным зеленым луком!
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