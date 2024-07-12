Жареный молодой картофель с яйцами: рецепт сытного блюда от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
135
Жареный молодой картофель с яйцами: рецепт сытного блюда от Эктора Хименеса-Браво

Молодой картофель можно вкусно приготовить со сливочным маслом, а также с укропом, чесноком и зеленью. Если же вы хотите его пожарить, тогда перед этим нужно отварить овощ, так он будет очень мягким.

Видео дня
Как вкусно приготовить молодой картофель

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного жареного молодого картофеля, с яйцами и луком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Картофель молодой
  • Соль, перец
  • Масло
  • Лук
  • Яйца
  • Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Картофель порежьте кубиками, не очищая от кожуры и отварите в подсоленной воде.

Вареный картофель

2. Отварной картофель обжарьте в сковороде на разогретом масле.

Приготовление блюда

3. Лук порежьте кубиками и добавьте в картофель. Посолите, поперчите и жарьте до золотистого цвета.

Лук для картофеля

4. В отдельной сковороде жарим яйца.

Жареные яйца

5. В тарелку выложите картофель, сверху яйца, и посыпьте измельченным зеленым луком!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты