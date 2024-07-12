Молодой картофель можно вкусно приготовить со сливочным маслом, а также с укропом, чесноком и зеленью. Если же вы хотите его пожарить, тогда перед этим нужно отварить овощ, так он будет очень мягким.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного жареного молодого картофеля, с яйцами и луком.

Ингредиенты:

Картофель молодой

Соль, перец

Масло

Лук

Яйца

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Картофель порежьте кубиками, не очищая от кожуры и отварите в подсоленной воде.

2. Отварной картофель обжарьте в сковороде на разогретом масле.

3. Лук порежьте кубиками и добавьте в картофель. Посолите, поперчите и жарьте до золотистого цвета.

4. В отдельной сковороде жарим яйца.

5. В тарелку выложите картофель, сверху яйца, и посыпьте измельченным зеленым луком!

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