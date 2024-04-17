Жарить и запекать не нужно: как вкусно приготовить любую рыбу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт рыбы

Рыба – очень ценный и обязательный продукт, который должен быть в рационе каждого и лучше всего ее готовить в духовке или тушить. Лучше всего рыбу есть со свежими салатами. 

Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы в сливках, с овощами и шпинатом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • филе рыбы 
  • 1 лук
  • 4-5 томатов черри
  • 60-70 г. шпината
  • 200 мл. сливок 10-15%
  • соль, перец
  • 1 ч. л. муки

Способ приготовления: 

1. На сливочном масле обжарьте лук, добавьте томаты и шпинат, обжарьте несколько минут на среднем огне.

Овощи  в сливках

2. Снижаем огонь и заливаем овощи теплыми сливками, добавляем муку, солим и перчим.

Специи для блюда

3. Когда сливки загустеют, выложите филе рыбы, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10 минут.

Рыба со сливочным соусом

Подаем с пастой, рисом, картофелем!

Готовое блюдо

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