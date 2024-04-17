Рыба – очень ценный и обязательный продукт, который должен быть в рационе каждого и лучше всего ее готовить в духовке или тушить. Лучше всего рыбу есть со свежими салатами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы в сливках, с овощами и шпинатом.

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Ингредиенты:

филе рыбы

1 лук

4-5 томатов черри

60-70 г. шпината

200 мл. сливок 10-15%

соль, перец

1 ч. л. муки

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте лук, добавьте томаты и шпинат, обжарьте несколько минут на среднем огне.

2. Снижаем огонь и заливаем овощи теплыми сливками, добавляем муку, солим и перчим.

3. Когда сливки загустеют, выложите филе рыбы, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10 минут.

Подаем с пастой, рисом, картофелем!

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