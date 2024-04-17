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Жарить и запекать не нужно: как вкусно приготовить любую рыбу
Рыба – очень ценный и обязательный продукт, который должен быть в рационе каждого и лучше всего ее готовить в духовке или тушить. Лучше всего рыбу есть со свежими салатами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы в сливках, с овощами и шпинатом.
Ингредиенты:
- филе рыбы
- 1 лук
- 4-5 томатов черри
- 60-70 г. шпината
- 200 мл. сливок 10-15%
- соль, перец
- 1 ч. л. муки
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарьте лук, добавьте томаты и шпинат, обжарьте несколько минут на среднем огне.
2. Снижаем огонь и заливаем овощи теплыми сливками, добавляем муку, солим и перчим.
3. Когда сливки загустеют, выложите филе рыбы, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10 минут.
Подаем с пастой, рисом, картофелем!
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