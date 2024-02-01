Жарить не нужно: как приготовить полезную мойву без масла

Мойву можно жарить, а также запекать в духовке, чтобы он была полезной. Еще ее можно варить, при этом вкус рыбы будет еще лучше, чем при жарке или запекании.

Кулинар Алик Мкртчян поделился в Instagram полезными советами, как приготовить мойву без жарки.

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Как быстро приготовить мойву без жарки

Отварите 7-8 минут в кипящей, подсоленной воде с листочком лаврового листика, и можно есть, для нас, это самая вкусная вареная рыба. (чистить перед варкой не надо). А если заморожена, то промойте под теплой водой из крана.

Польза мойвы

Благодаря низкой калорийности мойва является незаменимым диетическим продуктом. Постоянное использование мойвы в рационе обеспечивает организм необходимым количеством природного йода, жирными кислотами Омега-3, витаминами и минералами!

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