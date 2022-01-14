Жаркое по-домашнему в хлебе: необычный рецепт сытного блюда от Ольги Матвей
Если вы хотите приготовить на обед вкусное и сытное блюдо, выбирайте для этого простые продукты, например, мясо, картофель, овощи. Во-первых, из них можно приготовит много разных блюд, во-вторых, они сытные и дадут вам заряд энергии на пару часов.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного блюда – жаркое по-домашнему в хлебе, которое вы приготовите всего за 1,5 часа, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Ошеек свиной – 1 кг
Шампиньоны – 150 г
Морковь – 1 шт.
Лук – 3 шт.
Сладкий перец – 1 шт.
Картофель – 3 шт.
Чеснок – 3-4 зубчика
Розмарин – 1 веточка
Вода – 500 мл
Перец – по вкусу
Соль – по вкусу
Итальянские травы – 1 ст. л.
Хлеб – 1 буханка
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте большими кубиками.
2. Овощи почистите, лук порежьте кубиком вместе с морковью.
3. Перец порежьте полосками.
4. Грибы оставьте целыми.
5. Картофель также порежьте большим кубиком и раздавите чеснок.
6. К мясу добавьте все овощи и жарьте на среднем огне.
7. В воду добавьте все специи, соль, перемешайте и залейте этой смесью мясо.
8. Тушите на слабом огне до гтовности.
9. Добавьте розмарин.
10. Хлеб можно испечь самостоятельно, но можно взять уже готовый.
11. Срежьте верхушку хлеба, мякиш достаньте и выложите внутрь готовое мясо с овощами.
Готовое блюдо можно подавать сразу горячим, будет очень вкусно и сытно.
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