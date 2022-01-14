Жаркое по-домашнему в хлебе: необычный рецепт сытного блюда от Ольги Матвей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
4,7 т.
Жаркое в хлебе

Если вы хотите приготовить на обед вкусное и сытное блюдо, выбирайте для этого простые продукты, например, мясо, картофель, овощи. Во-первых, из них можно приготовит много разных блюд, во-вторых, они сытные и дадут вам заряд энергии на пару часов.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного блюда – жаркое по-домашнему в хлебе, которое вы приготовите всего за 1,5 часа, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

  • Ошеек свиной – 1 кг

Мясо для блюда
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  • Шампиньоны – 150 г

  • Морковь – 1 шт.

  • Лук – 3 шт.

Красный лук

  • Сладкий перец – 1 шт.

  • Картофель – 3 шт.

Картофель порежьте кубиком

  • Чеснок – 3-4 зубчика

  • Розмарин – 1 веточка

  • Вода – 500 мл

  • Перец – по вкусу

Специи для блюда

  • Соль – по вкусу

  • Итальянские травы – 1 ст. л.

  • Хлеб – 1 буханка

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте большими кубиками.

Порежьте мясо кубиком

2. Овощи почистите, лук порежьте кубиком вместе с морковью.

3. Перец порежьте полосками.

Ингредиенты для блюда

4. Грибы оставьте целыми.

Овощи пожарьте

5. Картофель также порежьте большим кубиком и раздавите чеснок.

6. К мясу добавьте все овощи и жарьте на среднем огне.

Вкусное мясное блюдо с овощами

7. В воду добавьте все специи, соль, перемешайте и залейте этой смесью мясо.

8. Тушите на слабом огне до гтовности.

С блюдо можно добавить чеснок для аромата

9. Добавьте розмарин.

Специи и травы для блюда

10. Хлеб можно испечь самостоятельно, но можно взять уже готовый.

Как приготовить вкусный хлеб

11. Срежьте верхушку хлеба, мякиш достаньте и выложите внутрь готовое мясо с овощами.

Готовое блюдо можно подавать сразу горячим, будет очень вкусно и сытно.

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Жаркое по-домашнему в хлебе: необычный рецепт сытного блюда от Ольги Матвей

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