Жаркое по-домашнему в хлебе: необычный рецепт сытного блюда от Ольги Матвей

Если вы хотите приготовить на обед вкусное и сытное блюдо, выбирайте для этого простые продукты, например, мясо, картофель, овощи. Во-первых, из них можно приготовит много разных блюд, во-вторых, они сытные и дадут вам заряд энергии на пару часов.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного блюда – жаркое по-домашнему в хлебе, которое вы приготовите всего за 1,5 часа, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Ошеек свиной – 1 кг

Видео дня

Шампиньоны – 150 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 3 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Розмарин – 1 веточка

Вода – 500 мл

Перец – по вкусу

Соль – по вкусу

Итальянские травы – 1 ст. л.

Хлеб – 1 буханка

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте большими кубиками.

2. Овощи почистите, лук порежьте кубиком вместе с морковью.

3. Перец порежьте полосками.

4. Грибы оставьте целыми.

5. Картофель также порежьте большим кубиком и раздавите чеснок.

6. К мясу добавьте все овощи и жарьте на среднем огне.

7. В воду добавьте все специи, соль, перемешайте и залейте этой смесью мясо.

8. Тушите на слабом огне до гтовности.

9. Добавьте розмарин.

10. Хлеб можно испечь самостоятельно, но можно взять уже готовый.

11. Срежьте верхушку хлеба, мякиш достаньте и выложите внутрь готовое мясо с овощами.

Готовое блюдо можно подавать сразу горячим, будет очень вкусно и сытно.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: