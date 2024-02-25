Жаркое с мясом и картофелем в чашках из теста: чем удивить семью за ужином
Это блюдо не оставит безразличными никого. Приятно удивленными окажутся гурманы, любящие вкусно поесть. Также довольны выйдут из-за стола и люди, которым важен внешний вид и подача блюда.
Рецептом блюда, которое удовлетворит всех, поделилась фудблогер Юлия Сенич. В своем Instagram она рассказала, как приготовить жаркое с мясом, подаваемым к горшочках из теста.
Ингредиенты для теста
- Мука – 250 гр
- Бода – 100 мл
- Сливочное масло – 30 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Желток+кунжут для смазки
Ингредиенты для начинки
- Картофель – 2 шт
- Масло – по 20 гр на каждый горшок
- Лук – 1 шт
- Говядина – 200 гр
- Шампиньоны – 2-3 шт
- Болгарский перец – ½ шт
- Копченая паприка
- Соль
- Перец
- Чили
- Чеснок – 1-2 зуб
- Зелень
Способ приготовления
1. Просеиваем муку и смешиваем с солью. Добавляем растопленное масло и воду комнатной температуры. Замешиваем тугое тесто в течение 5 минут. Обматываем пищевой плёночной и оставляем на 20-30 мин отдохнуть.
2. Для начинки измельчаем картофель, мясо, перец, грибы, лук на маленькие кусочки. Натираем чеснок и добавляем к начинке. Приправляем излюбленными специями и добавляем измельченную зелень.
3. Тесто должно стать более мягким после того, как отдохнуло. Разделяем на 2 одинаковые части. От каждого куска еще отделяем 20% на декор.
4. Основной кусок теста раскатываем в пласт, примерно 5 мм, чтобы оно не было тонким. Выкладываем в глубокую тарелку и добавляем начинку и масло. Защипываем тесто и перекладываем вниз швом на противень, застеленный пергаментом.
5. Для декора формируем из одного кусочка косичку, из другой "ручку". Выкладываем сверху на горшочки и смазываем желтком. По желанию присыпаем кунжутом. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 1-1.2 часа.
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