Это блюдо не оставит безразличными никого. Приятно удивленными окажутся гурманы, любящие вкусно поесть. Также довольны выйдут из-за стола и люди, которым важен внешний вид и подача блюда.

Рецептом блюда, которое удовлетворит всех, поделилась фудблогер Юлия Сенич. В своем Instagram она рассказала, как приготовить жаркое с мясом, подаваемым к горшочках из теста.

Ингредиенты для теста

Мука – 250 гр

Бода – 100 мл

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Сливочное масло – 30 гр

Соль – 1 ч.л.

Желток+кунжут для смазки

Ингредиенты для начинки

Картофель – 2 шт

Масло – по 20 гр на каждый горшок

Лук – 1 шт

Говядина – 200 гр

Шампиньоны – 2-3 шт

Болгарский перец – ½ шт

Копченая паприка

Соль

Перец

Чили

Чеснок – 1-2 зуб

Зелень

Способ приготовления

1. Просеиваем муку и смешиваем с солью. Добавляем растопленное масло и воду комнатной температуры. Замешиваем тугое тесто в течение 5 минут. Обматываем пищевой плёночной и оставляем на 20-30 мин отдохнуть.

2. Для начинки измельчаем картофель, мясо, перец, грибы, лук на маленькие кусочки. Натираем чеснок и добавляем к начинке. Приправляем излюбленными специями и добавляем измельченную зелень.

3. Тесто должно стать более мягким после того, как отдохнуло. Разделяем на 2 одинаковые части. От каждого куска еще отделяем 20% на декор.

4. Основной кусок теста раскатываем в пласт, примерно 5 мм, чтобы оно не было тонким. Выкладываем в глубокую тарелку и добавляем начинку и масло. Защипываем тесто и перекладываем вниз швом на противень, застеленный пергаментом.

5. Для декора формируем из одного кусочка косичку, из другой "ручку". Выкладываем сверху на горшочки и смазываем желтком. По желанию присыпаем кунжутом. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 1-1.2 часа.

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