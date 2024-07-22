Жаркое с охотничьими колбасками и грибами: блюдо, которое само себя готовит
Если у вас нет времени на приготовление вкусного и питательного ужина, следует обратить внимание на этот рецепт. В результате вы получите очень красивое и блюдо без особого труда.
Фудблогер с ником recepti dariko в Instagram рассказала, какие продукты лучше всего подойдут для этого блюда. По ее словам, жаркое получается еще и достаточно бюджетное.
Ингредиенты
- Картофель – 1 кг
- Охотничьи колбаски – 300 гр
- Грибы – 150 гр
- Чеснок – 1-2 зуб
- Морковь – 1 шт
- Сливочное масло – 30 гр
- Масло для смазки
- Соль – ½ ч.л.
- Хмели-сунели – ½ ч.л.
- Зелень сушеная – ½ ч.л.
- Перец горошком – 4-5 шт
- Вода – 100 мл
Способ приготовления
1. На сковороде растапливаем сливочное масло и жарим на нем грибы до золотистости.
2.Картофель нарезаем небольшими кубиками, а морковь и колбаски – кольцами. Чеснок измельчаем
3. К продуктам добавляем специи и хорошо перемешиваем.
4. Добавляем готовые грибы и перемешиваем еще раз.
5. Форму для выпечки смазываем растительным маслом.
6. Выкладываем будущее блюдо в форму, добавляем 100 мл холодной воды и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на полтора часа.
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