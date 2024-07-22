Если у вас нет времени на приготовление вкусного и питательного ужина, следует обратить внимание на этот рецепт. В результате вы получите очень красивое и блюдо без особого труда.

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Фудблогер с ником recepti dariko в Instagram рассказала, какие продукты лучше всего подойдут для этого блюда. По ее словам, жаркое получается еще и достаточно бюджетное.

Ингредиенты

Картофель – 1 кг

Охотничьи колбаски – 300 гр

Грибы – 150 гр

Чеснок – 1-2 зуб

Морковь – 1 шт

Сливочное масло – 30 гр

Масло для смазки

Соль – ½ ч.л.

Хмели-сунели – ½ ч.л.

Зелень сушеная – ½ ч.л.

Перец горошком – 4-5 шт

Вода – 100 мл

Способ приготовления

1. На сковороде растапливаем сливочное масло и жарим на нем грибы до золотистости.

2.Картофель нарезаем небольшими кубиками, а морковь и колбаски – кольцами. Чеснок измельчаем

3. К продуктам добавляем специи и хорошо перемешиваем.

4. Добавляем готовые грибы и перемешиваем еще раз.

5. Форму для выпечки смазываем растительным маслом.

6. Выкладываем будущее блюдо в форму, добавляем 100 мл холодной воды и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на полтора часа.

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