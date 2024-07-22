Жаркое с охотничьими колбасками и грибами: блюдо, которое само себя готовит

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
60
Жаркое с охотничьими колбасками и грибами: блюдо, которое само себя готовит

Если у вас нет времени на приготовление вкусного и питательного ужина, следует обратить внимание на этот рецепт. В результате вы получите очень красивое и блюдо без особого труда.

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Фудблогер с ником recepti dariko в Instagram рассказала, какие продукты лучше всего подойдут для этого блюда. По ее словам, жаркое получается еще и достаточно бюджетное.

Жаркое с охотничьими колбасками и грибами: блюдо, которое само себя готовит

Ингредиенты

  • Картофель – 1 кг
  • Охотничьи колбаски – 300 гр
  • Грибы – 150 гр
  • Чеснок – 1-2 зуб
  • Морковь – 1 шт
  • Сливочное масло – 30 гр
  • Масло для смазки
  • Соль – ½ ч.л.
  • Хмели-сунели – ½ ч.л.
  • Зелень сушеная – ½ ч.л.
  • Перец горошком – 4-5 шт
  • Вода – 100 мл

Способ приготовления

1. На сковороде растапливаем сливочное масло и жарим на нем грибы до золотистости.

2.Картофель нарезаем небольшими кубиками, а морковь и колбаски – кольцами. Чеснок измельчаем

3. К продуктам добавляем специи и хорошо перемешиваем.

Жаркое с охотничьими колбасками и грибами: блюдо, которое само себя готовит

4. Добавляем готовые грибы и перемешиваем еще раз.

Жаркое с охотничьими колбасками и грибами: блюдо, которое само себя готовит

5. Форму для выпечки смазываем растительным маслом.

Жаркое с охотничьими колбасками и грибами: блюдо, которое само себя готовит

6. Выкладываем будущее блюдо в форму, добавляем 100 мл холодной воды и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на полтора часа.

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