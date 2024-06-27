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Желе из красной смородины: самый точный рецепт
Смородиновое варенье готовится очень просто и быстро, а для того, чтобы оно было густым, добавьте в основу желатин или загуститель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого варенья из красной смородины.
Ингредиенты:
- смородина красна 1 кг
- сахар 500 г
- пакет Желфикса, используйте 2:1
Способ приготовления:
1. Смородину хорошо помойте. Выложить в кастрюлю, добавьте 50 г. сахара и варите 3 минуты, чтобы ягоды хорошо пустили сок. Затем перетрите через сито мякоть и поставьте еще раз на огонь.
2. Желфикс смешайте с 2 ст.л. сахара и всыпьте в ягоды, перемешайте и кипятите 3 минуты от момента закипания.
3. Перелейте варенье в чистые банки и законсервируйте.
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