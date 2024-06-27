Смородиновое варенье готовится очень просто и быстро, а для того, чтобы оно было густым, добавьте в основу желатин или загуститель.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого варенья из красной смородины.

Ингредиенты:

смородина красна 1 кг

сахар 500 г

пакет Желфикса, используйте 2:1

Способ приготовления:

1. Смородину хорошо помойте. Выложить в кастрюлю, добавьте 50 г. сахара и варите 3 минуты, чтобы ягоды хорошо пустили сок. Затем перетрите через сито мякоть и поставьте еще раз на огонь.

2. Желфикс смешайте с 2 ст.л. сахара и всыпьте в ягоды, перемешайте и кипятите 3 минуты от момента закипания.

3. Перелейте варенье в чистые банки и законсервируйте.

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