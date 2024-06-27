Желе из красной смородины: самый точный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт желе из красной смородины

Смородиновое варенье  готовится очень просто и быстро, а для того, чтобы оно было густым, добавьте в основу желатин или загуститель. 

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Вкусное смородиновое варенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого варенья из красной смородины. 

Рецепт джема

Ингредиенты: 

  • смородина красна 1 кг
  • сахар 500 г
  • пакет Желфикса, используйте 2:1

Способ приготовления: 

1. Смородину хорошо помойте. Выложить в кастрюлю, добавьте 50 г. сахара и варите 3 минуты, чтобы ягоды хорошо пустили сок. Затем перетрите через сито мякоть и поставьте еще раз на огонь.

Смородина для джема

2. Желфикс смешайте с 2 ст.л. сахара и всыпьте в ягоды, перемешайте и кипятите 3 минуты от момента закипания. 

Приготовление джема

3. Перелейте варенье в чистые банки и законсервируйте.

Готовый джем

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