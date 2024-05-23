Желе "Птичье молоко": простой десерт со вкусом детства
Птичье молоко – вкус, хорошо знакомый всем с детства. Легкий, в меру сладкий и нежный десерт не утратил своей популярности и сейчас. Так почему бы не приготовить его дома?
Так, например, фудблогер с ником receptuk.ua, в Instagram предложила рецепт приготовления желе "Птичье молоко". Десерт имеет еще лучший вкус, чем тот, что мы помним с детства и готовится очень легко.
Ингредиенты для белого слоя
- Сметана – 300 гр
- Сгущенка – 150 гр
- Молоко – 200 мл
- Желатин – 15 гр
- Вода – 50 мл
Ингредиенты для шоколадного слоя
- Сметана – 300 гр
- Сахар – 80 гр
- Молоко – 200 мл
- Шоколад черный – 100 гр
- Желатин – 15 гр
- Вода – 50 мл
Способ приготовления
1. Готовим белый слой. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10 минут.
2. Сметану смешиваем со сгущенкой и молоком. Перемешиваем до однородности.
3. Желатин разогреваем в микроволновке и охлаждаем, вливаем в сметано-молочную смесь.
4. Переливаем в форму и отправляем в холодильник до полного застывания.
5. Готовим шоколадный слой. Желатин залить холодной водой и оставить на 10 минут.
6. К сметане добавляем сахар и размешиваем до растворения сахара.
7. Шоколад заливаем молоком и разогреваем в микроволновке. Перемешиваем до растворения шоколада.
8. В теплую шоколадную смесь добавляем желатин и размешиваем.
9. Теплую шоколадную массу смешиваем со сметаной и выливаем в форму поверх белого слоя.
10. Отправляем в холодильник до застывания.
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