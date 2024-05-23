Птичье молоко – вкус, хорошо знакомый всем с детства. Легкий, в меру сладкий и нежный десерт не утратил своей популярности и сейчас. Так почему бы не приготовить его дома?

Так, например, фудблогер с ником receptuk.ua, в Instagram предложила рецепт приготовления желе "Птичье молоко". Десерт имеет еще лучший вкус, чем тот, что мы помним с детства и готовится очень легко.

Ингредиенты для белого слоя

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Сметана – 300 гр

Сгущенка – 150 гр

Молоко – 200 мл

Желатин – 15 гр

Вода – 50 мл

Ингредиенты для шоколадного слоя

Сметана – 300 гр

Сахар – 80 гр

Молоко – 200 мл

Шоколад черный – 100 гр

Желатин – 15 гр

Вода – 50 мл

Способ приготовления

1. Готовим белый слой. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10 минут.

2. Сметану смешиваем со сгущенкой и молоком. Перемешиваем до однородности.

3. Желатин разогреваем в микроволновке и охлаждаем, вливаем в сметано-молочную смесь.

4. Переливаем в форму и отправляем в холодильник до полного застывания.

5. Готовим шоколадный слой. Желатин залить холодной водой и оставить на 10 минут.

6. К сметане добавляем сахар и размешиваем до растворения сахара.

7. Шоколад заливаем молоком и разогреваем в микроволновке. Перемешиваем до растворения шоколада.

8. В теплую шоколадную смесь добавляем желатин и размешиваем.

9. Теплую шоколадную массу смешиваем со сметаной и выливаем в форму поверх белого слоя.

10. Отправляем в холодильник до застывания.

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