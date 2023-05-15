Жульен с курицей и грибами: отличное горячее блюдо на праздник и на каждый день
Жюльен – это вкусное горячее блюдо из курицы и грибов, которое подойдет на праздничный стол и на каждый день. Делать его можно в горшках, тарталетках и даже в блинах. Блюдо готовится элементарно и получается очень сытным.
Фудблогер Анастасия Жакулина (anastasia_zhakulina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жульена в духовке.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт
- зубчик чеснока
- твердый сыр – 150 г
- сливки 20% – 200 мл
- оливковое масло – 2 ст. л.
- сливочное масло – 20 г
- соль, черный перец, молотый кориандр, прованские травы
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и чеснок. Обжарить на смеси сливочного и оливкового масла до золотистого цвета.
2. Нарезать филе кубиками и добавить к овощам. Жарить 5-7 минут.
3. Порезать шампиньоны и добавить к курице. Жарить 5 минут.
4. Налить сливки, добавить все необходимые специи и перемешать. Готовить на слабом огне до загустения. Это занимает примерно 10-15 минут.
5. Получившуюся массу переложить в форму для запекания, сверху посыпать тертым твердым сыром. Запекать при температуре 190 градусов до золотистой корочки. Это занимает примерно 6-7 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: