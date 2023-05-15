Жюльен – это вкусное горячее блюдо из курицы и грибов, которое подойдет на праздничный стол и на каждый день. Делать его можно в горшках, тарталетках и даже в блинах. Блюдо готовится элементарно и получается очень сытным.

Фудблогер Анастасия Жакулина (anastasia_zhakulina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жульена в духовке.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт

зубчик чеснока

твердый сыр – 150 г

сливки 20% – 200 мл

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оливковое масло – 2 ст. л.

сливочное масло – 20 г

соль, черный перец, молотый кориандр, прованские травы

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и чеснок. Обжарить на смеси сливочного и оливкового масла до золотистого цвета.

2. Нарезать филе кубиками и добавить к овощам. Жарить 5-7 минут.

3. Порезать шампиньоны и добавить к курице. Жарить 5 минут.

4. Налить сливки, добавить все необходимые специи и перемешать. Готовить на слабом огне до загустения. Это занимает примерно 10-15 минут.

5. Получившуюся массу переложить в форму для запекания, сверху посыпать тертым твердым сыром. Запекать при температуре 190 градусов до золотистой корочки. Это занимает примерно 6-7 минут.

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