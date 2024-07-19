Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус

Курица и грибы – это очень вкусное сочетание, которое встречается во многих блюдах. К примеру, можно сделать сытный жульен в духовке. Добавьте много сыра и нежный сливочный соус – получится очень вкусный вариант перекуса.

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Идея приготовления жульена с курицей и грибами на перекус опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva Instagram. Можно есть сразу из формочки.

Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 450 г
  • куриное филе – 2 шт.
  • лук – 1 шт.

Ингредиенты для сливочного соуса:

  • сливочное масло – 30 г
  • мука – 1 ст.л.
  • жирные сливки – 150 мл.
  • молоко – 150 мл.

Способ приготовления:

Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус

1. Можно взять только сливки средней жирности или только молоко.

2. Грибы помыть и порезать слайсами, лук измельчить.

Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус

3. Куриное филе порезать средними полосками.

4. Пожарить сначала курицу, затем грибы, а в конце добавить лук.

5. В конце все смешать, добавить соль перец и отставить.

Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус

6. Для соуса в кастрюлю положить кусочек сливочного масла, добавить столовую ложку муки, перемешать и влить туда жирные сливки и молоко. Можно взять сливки просто средней жирности.

Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус

7. Размешать, соус становится гуще и сразу смешать с грибами и курицей.

Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус

8. Разложить готовую начинку по формочкам или можно все выложить в одну форму и сверху выложить сыр.

Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус

9. Поставить в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут.

Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус

10. Когда сыр зарумянился – жюльен готов.

Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус

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