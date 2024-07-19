Жульен с курицей и грибами в духовке: блюдо, которое можно приготовить на перекус
Курица и грибы – это очень вкусное сочетание, которое встречается во многих блюдах. К примеру, можно сделать сытный жульен в духовке. Добавьте много сыра и нежный сливочный соус – получится очень вкусный вариант перекуса.
Идея приготовления жульена с курицей и грибами на перекус опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva Instagram. Можно есть сразу из формочки.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 450 г
- куриное филе – 2 шт.
- лук – 1 шт.
Ингредиенты для сливочного соуса:
- сливочное масло – 30 г
- мука – 1 ст.л.
- жирные сливки – 150 мл.
- молоко – 150 мл.
Способ приготовления:
1. Можно взять только сливки средней жирности или только молоко.
2. Грибы помыть и порезать слайсами, лук измельчить.
3. Куриное филе порезать средними полосками.
4. Пожарить сначала курицу, затем грибы, а в конце добавить лук.
5. В конце все смешать, добавить соль перец и отставить.
6. Для соуса в кастрюлю положить кусочек сливочного масла, добавить столовую ложку муки, перемешать и влить туда жирные сливки и молоко. Можно взять сливки просто средней жирности.
7. Размешать, соус становится гуще и сразу смешать с грибами и курицей.
8. Разложить готовую начинку по формочкам или можно все выложить в одну форму и сверху выложить сыр.
9. Поставить в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут.
10. Когда сыр зарумянился – жюльен готов.
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