Вместо корзинок жульен можно приготовить в блинчиках. В жареные изделия нужно просто завернуть начинку и все запечь в форме. Не забудьте про нежный соус бешамель и много сыра сверху.

Идея приготовления запеченного жульена в блинах под соусом бешамель и сыром опубликована на странице фудблогера с ником natariltsi в Instagram. Блюдо подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты:

филе курицы – 2 шт

лук – 3-4 шт

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грибы – 300 г

сыр сулугуни или моцарелла

крем-сырь – 1 пачка

блины

бешамель

Способ приготовления:

1. Жарить блины и готовим заранее бешамель.

2. Пожарить курицу мелкими кубиками с луком и грибами. Можно добавить кусочек сливочного масла, соль, перец. Также замешать крем-сыр.

3. Завернуть начинку в блине, закрутить и уложить в форму.

4. Сверху залить бешамель и засыпать тертым сыром.

5. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

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