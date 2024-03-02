Жюльен по-новому: запеченные блины с курицей и грибами под соусом бешамель

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
102
Жюльен по-новому: запеченные блины с курицей и грибами под соусом бешамель

Вместо корзинок жульен можно приготовить в блинчиках. В жареные изделия нужно просто завернуть начинку и все запечь в форме. Не забудьте про нежный соус бешамель и много сыра сверху.

Идея приготовления запеченного жульена в блинах под соусом бешамель и сыром опубликована на странице фудблогера с ником natariltsi в Instagram. Блюдо подойдет даже для праздничного стола.

Жюльен по-новому: запеченные блины с курицей и грибами под соусом бешамель

Ингредиенты:

  • филе курицы – 2 шт
  • лук – 3-4 шт
Видео дня
  • грибы – 300 г
  • сыр сулугуни или моцарелла
  • крем-сырь – 1 пачка
  • блины
  • бешамель

Способ приготовления:

Жюльен по-новому: запеченные блины с курицей и грибами под соусом бешамель

1. Жарить блины и готовим заранее бешамель.

Жюльен по-новому: запеченные блины с курицей и грибами под соусом бешамель

2. Пожарить курицу мелкими кубиками с луком и грибами. Можно добавить кусочек сливочного масла, соль, перец. Также замешать крем-сыр.

Жюльен по-новому: запеченные блины с курицей и грибами под соусом бешамель

3. Завернуть начинку в блине, закрутить и уложить в форму.

4. Сверху залить бешамель и засыпать тертым сыром.

Жюльен по-новому: запеченные блины с курицей и грибами под соусом бешамель

5. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты