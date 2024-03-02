Жюльен по-новому: запеченные блины с курицей и грибами под соусом бешамель
Вместо корзинок жульен можно приготовить в блинчиках. В жареные изделия нужно просто завернуть начинку и все запечь в форме. Не забудьте про нежный соус бешамель и много сыра сверху.
Идея приготовления запеченного жульена в блинах под соусом бешамель и сыром опубликована на странице фудблогера с ником natariltsi в Instagram. Блюдо подойдет даже для праздничного стола.
Ингредиенты:
- филе курицы – 2 шт
- лук – 3-4 шт
- грибы – 300 г
- сыр сулугуни или моцарелла
- крем-сырь – 1 пачка
- блины
- бешамель
Способ приготовления:
1. Жарить блины и готовим заранее бешамель.
2. Пожарить курицу мелкими кубиками с луком и грибами. Можно добавить кусочек сливочного масла, соль, перец. Также замешать крем-сыр.
3. Завернуть начинку в блине, закрутить и уложить в форму.
4. Сверху залить бешамель и засыпать тертым сыром.
5. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.
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