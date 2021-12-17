Жюльен с курицей и грибами для праздничного стола: идеей поделилась Лиза Глинская
Курица и грибы – ингредиенты, сочетание которых сложно переоценить, ведь это настоящая взрывная палитра вкусов. Такую комбинацию часто можно встретить в пицце. Но существует гораздо более интересная идея, которая идеально подойдет как для ужина, так и для празднований. Название такого блюда – жульен.
Идеей приготовления изысканной закуски с курицей и грибами поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
куриные бедра – 400 г (3-4 шт.)
грибы – 400 г (8 шт. средних)
лук – 1 шт
соль – по вкусу
перец – по вкусу
твердый сыр – 100 г (1 стакан тертого)
масло для жарки
Ингредиенты: для соуса Бешамель
сливочное масло – 15 г (1 ст. л)
мука – 15 г (3 ч. л.)
сливки жирностью 10-20% – 250 мл (1 стакан и 3,5 ст. л)
соль
мускатный орех
Способ приготовления начинки:
1. Нарезать грибы и курицу небольшими кусочками.
2. Лук почистить и измельчить кубиками.
3. Обжарить подготовленные ингредиенты на масле.
4. Когда жидкость испарится, добавить кусочки курицы. Затем посолить, поперчить, перемешать и жарить еще 5 минут.
5. Приготовить соус бешамель: отправить в сотейник сливочное масло, как только оно растопится, добавить муку и перемешать – это называется "паста ру".
6. Прогреть еще 1 минуту, добавить холодные сливки, сначала 1/3 и затем все остальное.
7. При постоянном помешивании довести соус до кипения, подержать на плите еще 30-40 секунд и отставить.
8. Добавить соль, мускатный орех, перемешать.
9. Соединить соус бешамель с курицей и грибами.
10 Переложить в керамические формы диаметром – 12 см высотой – 3-3,5 см.
11. Присыпать тертым сыром.
12. Поставить формы в разогретую до 200 градусов духовку в режиме гриля или конвекции, до образования золотистой корочки.
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