Жюльен с курицей и грибами для праздничного стола: идеей поделилась Лиза Глинская

Курица и грибы – ингредиенты, сочетание которых сложно переоценить, ведь это настоящая взрывная палитра вкусов. Такую комбинацию часто можно встретить в пицце. Но существует гораздо более интересная идея, которая идеально подойдет как для ужина, так и для празднований. Название такого блюда – жульен.

Идеей приготовления изысканной закуски с курицей и грибами поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра – 400 г (3-4 шт.)⁣

грибы – 400 г (8 шт. средних) ⁣

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лук – 1 шт ⁣

соль – по вкусу

перец – по вкусу

твердый сыр – 100 г (1 стакан тертого)⁣

масло для жарки

Ингредиенты: для соуса Бешамель⁣

сливочное масло – 15 г (1 ст. л)

мука – 15 г (3 ч. л.) ⁣

сливки жирностью 10-20% – 250 мл (1 стакан и 3,5 ст. л)⁣

соль ⁣

мускатный орех

Способ приготовления начинки:

1. Нарезать грибы и курицу небольшими кусочками.

2. Лук почистить и измельчить кубиками.

3. Обжарить подготовленные ингредиенты на масле.

4. Когда жидкость испарится, добавить кусочки курицы. Затем посолить, поперчить, перемешать и жарить еще 5 минут.

5. Приготовить соус бешамель: отправить в сотейник сливочное масло, как только оно растопится, добавить муку и перемешать – это называется "паста ру".

6. Прогреть еще 1 минуту, добавить холодные сливки, сначала 1/3 и затем все остальное. ⁣

7. При постоянном помешивании довести соус до кипения, подержать на плите еще 30-40 секунд и отставить.

8. Добавить соль, мускатный орех, перемешать.

9. Соединить соус бешамель с курицей и грибами.

10 Переложить в керамические формы диаметром – 12 см высотой – 3-3,5 см.

11. Присыпать тертым сыром.

12. Поставить формы в разогретую до 200 градусов духовку в режиме гриля или конвекции, до образования золотистой корочки.

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