Жюльен с курицей и грибами: можно подавать как закуску или самостоятельное блюдо
Принято считать, что жюльен – горячая закуска, приготовленная, как правило, с использованием птицы и грибов. Но на самом деле жюльен – это способ нарезки продуктов, используемый для приготовления этого блюда.
Впрочем, это не столь важно, как то, что жюльен – это нежнейшее и ароматное блюдо, которое не оставляет никого равнодушным. Рецептом приготовления жюльена с курицей и грибами в Instagram поделилась фудблогер с ником kathycoooks.
Ингредиенты
- Куриное филе – 1 шт
- Шампиньоны – 250 гр
- Лук – 1 шт
- Сливки от 20% – 100-150 мл
- Моцарелла – 200 гр
- Специи – по вкусу
- Сливочное масло – 15 гр
Способ приготовления
1. Лук нарезаем средними кусочками и обжариваем на сковороде со сливочным и подсолнечным маслом до золотистости.
2. Грибы и куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Добавляем на сковороду с луком и обжариваем в течение 3-4 минут.
3. Добавляем куриное филе и любимые специи. Тушим 5 минут.
4. Вливаем в сковороду сливки и добавляем моцареллу. Тушим в течение 5-10 минут до загущения сливок.
5. Перекладываем в формы для запекания и сверху добавляем много сыра.
6. Ставим в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Сыр должен хорошо расплавиться и появиться золотая корочка.
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