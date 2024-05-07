Жюльен с курицей и грибами: можно подавать как закуску или самостоятельное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Жюльен с курицей и грибами: можно подавать как закуску или самостоятельное блюдо

Принято считать, что жюльен – горячая закуска, приготовленная, как правило, с использованием птицы и грибов. Но на самом деле жюльен – это способ нарезки продуктов, используемый для приготовления этого блюда.

Впрочем, это не столь важно, как то, что жюльен – это нежнейшее и ароматное блюдо, которое не оставляет никого равнодушным. Рецептом приготовления жюльена с курицей и грибами в Instagram поделилась фудблогер с ником kathycoooks.

Жюльен с курицей и грибами: можно подавать как закуску или самостоятельное блюдо
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Ингредиенты

  • Куриное филе – 1 шт
  • Шампиньоны – 250 гр
  • Лук – 1 шт
  • Сливки от 20% – 100-150 мл
  • Моцарелла – 200 гр
  • Специи – по вкусу
  • Сливочное масло – 15 гр

Способ приготовления

1. Лук нарезаем средними кусочками и обжариваем на сковороде со сливочным и подсолнечным маслом до золотистости.

2. Грибы и куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Добавляем на сковороду с луком и обжариваем в течение 3-4 минут.

Жюльен с курицей и грибами: можно подавать как закуску или самостоятельное блюдо

3. Добавляем куриное филе и любимые специи. Тушим 5 минут.

4. Вливаем в сковороду сливки и добавляем моцареллу. Тушим в течение 5-10 минут до загущения сливок.

5. Перекладываем в формы для запекания и сверху добавляем много сыра.

Жюльен с курицей и грибами: можно подавать как закуску или самостоятельное блюдо

6. Ставим в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Сыр должен хорошо расплавиться и появиться золотая корочка.

Жюльен с курицей и грибами: можно подавать как закуску или самостоятельное блюдо

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