Жженый сахар и не вкусное повидло: какими были настоящие сладости в СССР
В современном мире не стоит вопрос выбора и вообще покупки сладостей, конфет и тортов, как в советское время. Ведь тогда каждый ребенок мечтал о вкусном, качественном шоколаде и ароматном торте, но реальность была совсем другой.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами списком из 5 советских, не вкусных и вкусных лакомств, которые в то время мог позволить себе каждый.
ТОП-5 сладостей:
1. Сгущенное молоко
В советское время дети просто обожали это дешевое лакомство, ее покупали сырой и варили часами. Ели просто ложкой, а также она ставала основой для вафельным тортов, трубочек, а также из нее делали кремы для тортов.
Пожалуй, это было наилучшее лакомство детей в СССР.
2. Ириски
Этих конфет было очень много и каждый мог себе позволить их купить, ведь цена их была копеечной, в вкус не отличался шиком. Качество у сладостей было низким, они буквально рассыпались во рту или же наоборот "въедались" в зубы.
Наиболее распространенными были – "Кис-Кис" и "Тузик".
3. Фруктово-ягодные подушечки
Эти конфеты были не вкусными, приторными и имели очень насыщенный запах. Внутри было сомнительное повидло, но на прилавках они были даже во время дефицита, ведь цена была очень низкой, от чего и рос спрос.
4. Леденцы на палочке
Это не конфеты, это просто смесь жженого сахара, которую просто варили, заливали в формочку в виде петушка или другого зверя на простой деревянной палочке. Вкус они имели до горечи сладкий, но несмотря на это пользовались стабильным спросом из-за того, что выбор сладостей был очень скудным.
5. Ягодный кисель в брикетах
Дети ели этот продукт вместо конфет, просто грызли его и считали самым вкусным. По составу он был безопасным, так как состоял всего лишь из крахмала, сухого ягодного сока и сахара.
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