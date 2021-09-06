Жженый сахар и не вкусное повидло: какими были настоящие сладости в СССР

В современном мире не стоит вопрос выбора и вообще покупки сладостей, конфет и тортов, как в советское время. Ведь тогда каждый ребенок мечтал о вкусном, качественном шоколаде и ароматном торте, но реальность была совсем другой.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами списком из 5 советских, не вкусных и вкусных лакомств, которые в то время мог позволить себе каждый.

ТОП-5 сладостей:

1. Сгущенное молоко

В советское время дети просто обожали это дешевое лакомство, ее покупали сырой и варили часами. Ели просто ложкой, а также она ставала основой для вафельным тортов, трубочек, а также из нее делали кремы для тортов.

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Пожалуй, это было наилучшее лакомство детей в СССР.

2. Ириски

Этих конфет было очень много и каждый мог себе позволить их купить, ведь цена их была копеечной, в вкус не отличался шиком. Качество у сладостей было низким, они буквально рассыпались во рту или же наоборот "въедались" в зубы.

Наиболее распространенными были – "Кис-Кис" и "Тузик".

3. Фруктово-ягодные подушечки

Эти конфеты были не вкусными, приторными и имели очень насыщенный запах. Внутри было сомнительное повидло, но на прилавках они были даже во время дефицита, ведь цена была очень низкой, от чего и рос спрос.

4. Леденцы на палочке

Это не конфеты, это просто смесь жженого сахара, которую просто варили, заливали в формочку в виде петушка или другого зверя на простой деревянной палочке. Вкус они имели до горечи сладкий, но несмотря на это пользовались стабильным спросом из-за того, что выбор сладостей был очень скудным.

5. Ягодный кисель в брикетах

Дети ели этот продукт вместо конфет, просто грызли его и считали самым вкусным. По составу он был безопасным, так как состоял всего лишь из крахмала, сухого ягодного сока и сахара.

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