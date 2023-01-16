Зимний торт "Монастырская изба": как вкусно приготовить изысканный десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт торта

Вкусный, домашний торт с вишнями и ароматным кремом – лучшее домашнее угощение к чаю, кофе. Для того, чтобы десерт был нежным, приготовьте самый простой сметанный крем. 

Торт ''Монастырская изба''

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного торта "Монастырская изба" с вишнями и нежным кремом. 

Рецепт торта
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Ингредиенты:

Тесто:

  • сливочное масло от 82% – 180 г
  • сметана – 220 г
  • мука – 410 г
  • сода – 6 г

Начинка:

  • вишни – 800 г
  • сахар – 130 г
  • кукурузный крахмал – 70 г

Способ приготовления:

1. Тесто: к сметане добавьте соду, перемешайте и добавьте максимально мягкое сливочное масло, снова перемешайте, после всыпьте муку и замесите тесто.

Приготовление теста для торта

2. Скатайте из теста колбаску и разделите ее на 7 равных частей. Выложите кусочки теста на тарелку присыпанную мукой и поставьте в холодильник на 2 часа.

Готовое тесто

3. К вишням добавьте сахар и крахмал, перемешайте и поставьте на огонь, варите на небольшом огне, постоянно помешивая и доводите до загустения, после закипания проварите 3-4 минуты и дайте полностью остыть.

Вишни для начинки

4. Далее достаньте кусочки теста и раскатайте из каждого тонкий пласт. Из каждого вырежьте 2 полосы длиной 25 см., а шириной 6,5 см. Должно быть 14 полосок, из остатков теста раскатайте еще одну. По центру каждой полосы аккуратно выложите начинку, а края каждой полосы немного промажьте водой и закрепите края.

Приготовление торта

5. Выпекайте трубочки при 180 С 25 минут, дайте им остыть. 

Приготовление торта 

6. Соберите торт: трубочки выложите и щедро смажьте кремом из сметаны и сахара, поставьте в холодильник и сверху можно присыпать шоколадом. 

Готовый торт 

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