Вкусный, домашний торт с вишнями и ароматным кремом – лучшее домашнее угощение к чаю, кофе. Для того, чтобы десерт был нежным, приготовьте самый простой сметанный крем.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного торта "Монастырская изба" с вишнями и нежным кремом.

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Ингредиенты:

Тесто:

сливочное масло от 82% – 180 г

сметана – 220 г

мука – 410 г

сода – 6 г

Начинка:

вишни – 800 г

сахар – 130 г

кукурузный крахмал – 70 г

Способ приготовления:

1. Тесто: к сметане добавьте соду, перемешайте и добавьте максимально мягкое сливочное масло, снова перемешайте, после всыпьте муку и замесите тесто.

2. Скатайте из теста колбаску и разделите ее на 7 равных частей. Выложите кусочки теста на тарелку присыпанную мукой и поставьте в холодильник на 2 часа.

3. К вишням добавьте сахар и крахмал, перемешайте и поставьте на огонь, варите на небольшом огне, постоянно помешивая и доводите до загустения, после закипания проварите 3-4 минуты и дайте полностью остыть.

4. Далее достаньте кусочки теста и раскатайте из каждого тонкий пласт. Из каждого вырежьте 2 полосы длиной 25 см., а шириной 6,5 см. Должно быть 14 полосок, из остатков теста раскатайте еще одну. По центру каждой полосы аккуратно выложите начинку, а края каждой полосы немного промажьте водой и закрепите края.

5. Выпекайте трубочки при 180 С 25 минут, дайте им остыть.

6. Соберите торт: трубочки выложите и щедро смажьте кремом из сметаны и сахара, поставьте в холодильник и сверху можно присыпать шоколадом.

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