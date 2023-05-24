Злаковые батончики без сахара: как приготовить полезный десерт на перекус
Энергетические батончики – это идеальный вариант полезных сладостей, десерта к чаю и вкусного перекуса. Их можно приготовить с овсянкой, перловкой, сухофруктами, дополнять семенами или орехами. Они не содержат в составе муки, а вместо сахара можно использовать натуральный подсластитель или обойтись без него.
Нутрициолог с ником Инна Интересная (inna.nodiet) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных энергетических батончиков из овсянки и чернослива, которые вы легко приготовите в духовке.
Ингредиенты:
- банан – 80 г
- чернослив – 40 г
- овсяные хлопья – 30 г
- кунжут – 20 г
Способ приготовления:
1. Чернослив залить крутым кипятком и оставить в таком виде на 10 минут. После этого слить воду.
2. Между тем измельчить овсяные хлопья в блендере до состояния крошки.
3. К измельченным хлопьям добавить банан и чернослив. Вновь взбить все в блендере до однородной консистенции.
4. В полученную массу вмешать кунжут.
5. Из полученной массы сформировать батончики нужной вам формы и выложить их на противень, застеленный пергаментом.
6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.
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