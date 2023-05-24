Энергетические батончики – это идеальный вариант полезных сладостей, десерта к чаю и вкусного перекуса. Их можно приготовить с овсянкой, перловкой, сухофруктами, дополнять семенами или орехами. Они не содержат в составе муки, а вместо сахара можно использовать натуральный подсластитель или обойтись без него.

Нутрициолог с ником Инна Интересная (inna.nodiet) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных энергетических батончиков из овсянки и чернослива, которые вы легко приготовите в духовке.

Ингредиенты:

банан – 80 г

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чернослив – 40 г

овсяные хлопья – 30 г

кунжут – 20 г

Способ приготовления:

1. Чернослив залить крутым кипятком и оставить в таком виде на 10 минут. После этого слить воду.

2. Между тем измельчить овсяные хлопья в блендере до состояния крошки.

3. К измельченным хлопьям добавить банан и чернослив. Вновь взбить все в блендере до однородной консистенции.

4. В полученную массу вмешать кунжут.

5. Из полученной массы сформировать батончики нужной вам формы и выложить их на противень, застеленный пергаментом.

6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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