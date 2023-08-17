Энергетические батончики – это идеальный вариант полезных сладостей, десерта к чаю и вкусного перекуса. Их можно приготовить с овсянкой, перловкой, сухофруктами, дополнять семенами или орехами. В их составе нет муки и сахара.

Фудблогер Роксолана Гарасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом батончиков из сухофруктов, которые вы приготовите за 30 минут.

Ингредиенты:

курага + финики – 100 г

грецкие орехи – 50 г

кокосовая стружка – 2 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Для начала замочить сухофрукты в кипятке и оставить в таком виде на 10 минут.

2. После этого слить из сухофруктов воду и смолоть их блендером вместе с орехами до однородной массы.

3. К полученной массе добавить стружку и тщательно перемешать.

4. Массу выложить на пергамент и раскатать скалкой, придавая форму квадрата, толщиной 1 сантиметр. Нарезать его в виде батончиков.

5. Выпекать при температуре 80 градусов 20 минут. Приятного аппетита!

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