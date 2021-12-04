"Холостячка" Злата Огневич поделилась идеей салата, который нужно есть зимой

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
758
'Холостячка' Злата Огневич поделилась идеей салата, который нужно есть зимой

Известная украинская певица Злата Огневич, участница шоу "Холостячка" всегда выглядит хорошо и тщательно следит за своим здоровьем. Также большое внимание уделяет питанию – все блюда должны быть максимально полезными. Особенно в зимний период, когда организм больше всего нуждается в витаминах.

Поэтому звезда поделилась простой идеей приготовления овощного салата с морепродуктами на своей странице в Instagram. Блюдо хоть и простое, но очень питательное – в нем содержится Омега-3 и много белка именно за счет морепродуктов. Салат не калорийный, поэтому подойдет для ужина или даже к новогоднему столу.

Салат с морепродуктами
Видео дня

Салат с морепродуктами от Златы Огневич

Ингредиенты:

  • морской коктейль

  • микрогрин

  • авокадо

  • огурец

  • помидоры черри

Ингредиенты для соуса:

Приготовление соуса для салата.

  • оливковое масло

  • дижонская горчица

  • лайм

Способ приготовления

1. Авокадо, огурец и помидоры измельчить.

2. Добавить микрогрин.

Морской коктейль для салата

3. Соединить все компоненты соуса, полить блюдо.

4. Выложить морепродукты и хорошо перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о полезных свойствах авокадо. Ими поделилась нутрициолог Ирина Майко ( irynamayko ) на странице в Instagram.

1. В нем очень мало холестерина и углеводов, поэтому такой продукт рекомендуется употреблять даже при сахарном диабете.

2. Также авокадо способствует укреплению костей, положительно влияет на состояние волос и кожи, стабилизирует нервную систему.

Спелое и свежее авокадо

3. В этом продукте много клетчатки, что хорошо влияет на кишечник.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты