"Холостячка" Злата Огневич поделилась идеей салата, который нужно есть зимой
Известная украинская певица Злата Огневич, участница шоу "Холостячка" всегда выглядит хорошо и тщательно следит за своим здоровьем. Также большое внимание уделяет питанию – все блюда должны быть максимально полезными. Особенно в зимний период, когда организм больше всего нуждается в витаминах.
Поэтому звезда поделилась простой идеей приготовления овощного салата с морепродуктами на своей странице в Instagram. Блюдо хоть и простое, но очень питательное – в нем содержится Омега-3 и много белка именно за счет морепродуктов. Салат не калорийный, поэтому подойдет для ужина или даже к новогоднему столу.
Салат с морепродуктами от Златы Огневич
Ингредиенты:
морской коктейль
микрогрин
авокадо
огурец
помидоры черри
Ингредиенты для соуса:
оливковое масло
дижонская горчица
лайм
Способ приготовления
1. Авокадо, огурец и помидоры измельчить.
2. Добавить микрогрин.
3. Соединить все компоненты соуса, полить блюдо.
4. Выложить морепродукты и хорошо перемешать.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о полезных свойствах авокадо. Ими поделилась нутрициолог Ирина Майко ( irynamayko ) на странице в Instagram.
1. В нем очень мало холестерина и углеводов, поэтому такой продукт рекомендуется употреблять даже при сахарном диабете.
2. Также авокадо способствует укреплению костей, положительно влияет на состояние волос и кожи, стабилизирует нервную систему.
3. В этом продукте много клетчатки, что хорошо влияет на кишечник.
Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.
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