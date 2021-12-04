'Холостячка' Злата Огневич поделилась идеей салата, который нужно есть зимой

Известная украинская певица Злата Огневич, участница шоу "Холостячка" всегда выглядит хорошо и тщательно следит за своим здоровьем. Также большое внимание уделяет питанию – все блюда должны быть максимально полезными. Особенно в зимний период, когда организм больше всего нуждается в витаминах.

Поэтому звезда поделилась простой идеей приготовления овощного салата с морепродуктами на своей странице в Instagram. Блюдо хоть и простое, но очень питательное – в нем содержится Омега-3 и много белка именно за счет морепродуктов. Салат не калорийный, поэтому подойдет для ужина или даже к новогоднему столу.

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Салат с морепродуктами от Златы Огневич

Ингредиенты:

морской коктейль

микрогрин

авокадо

огурец

помидоры черри

Ингредиенты для соуса:

оливковое масло

дижонская горчица

лайм

Способ приготовления

1. Авокадо, огурец и помидоры измельчить.

2. Добавить микрогрин.

3. Соединить все компоненты соуса, полить блюдо.

4. Выложить морепродукты и хорошо перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о полезных свойствах авокадо. Ими поделилась нутрициолог Ирина Майко ( irynamayko ) на странице в Instagram.

1. В нем очень мало холестерина и углеводов, поэтому такой продукт рекомендуется употреблять даже при сахарном диабете.

2. Также авокадо способствует укреплению костей, положительно влияет на состояние волос и кожи, стабилизирует нервную систему.

3. В этом продукте много клетчатки, что хорошо влияет на кишечник.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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