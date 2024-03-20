Злата Огневич поделилась рецептом низкокалорийного хачапури в духовке: очень легко приготовить
Классическое хачапури – это далеко не всегда калорийное блюдо из мучного теста. Выпечку можно сделать достаточно низкокалорийной. Вместо классической муки используйте рисовую, а саму основу сделайте из кисломолочного сыра низкой жирности.
Рецептом диетического хачапури поделилась известная украинская певица Злата Огневич (zlata.ognevich) в Instagram. Весь процесс занимает максимум 30 минут.
Ингредиенты для теста:
- сыр кисломолочный
- рисовая мука
- яйца
- соль
Ингредиенты для начинки:
- сыр сулугуни или обычный твердый;
- яйцо
Способ приготовления:
1. Кисломолочный творог разминаем вилкой в миске.
2. Добавляем яйцо.
3. Немного подсаливаем.
4. Все хорошо перемешиваем.
5. Добавляем муку.
6. Еще раз перемешиваем.
7. Разогреваем духовку.
8. Выкладываем творожную массу на противень, застеленный пергаментом.
9. Формируем хачапури с бортиками.
10. Ставим запекаться до золотистости в духовку.
11. Вынимаем, натираем сыр.
12. Выкладываем посередине яйцо.
13. Добавляем немного специй.
14. Ставим в духовку допекаться.
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