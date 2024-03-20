Злата Огневич поделилась рецептом низкокалорийного хачапури в духовке: очень легко приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Злата Огневич поделилась рецептом низкокалорийного хачапури в духовке: очень легко приготовить

Классическое хачапури – это далеко не всегда калорийное блюдо из мучного теста. Выпечку можно сделать достаточно низкокалорийной. Вместо классической муки используйте рисовую, а саму основу сделайте из кисломолочного сыра низкой жирности.

Рецептом диетического хачапури поделилась известная украинская певица Злата Огневич (zlata.ognevich) в Instagram. Весь процесс занимает максимум 30 минут.

Злата Огневич поделилась рецептом низкокалорийного хачапури в духовке: очень легко приготовить

Ингредиенты для теста:

  • сыр кисломолочный
  • рисовая мука
  • яйца
  • соль

Ингредиенты для начинки:

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  • сыр сулугуни или обычный твердый;
  • яйцо

Способ приготовления:

Злата Огневич поделилась рецептом низкокалорийного хачапури в духовке: очень легко приготовить

1. Кисломолочный творог разминаем вилкой в миске.

2. Добавляем яйцо.

3. Немного подсаливаем.

Злата Огневич поделилась рецептом низкокалорийного хачапури в духовке: очень легко приготовить

4. Все хорошо перемешиваем.

5. Добавляем муку.

6. Еще раз перемешиваем.

Злата Огневич поделилась рецептом низкокалорийного хачапури в духовке: очень легко приготовить

7. Разогреваем духовку.

8. Выкладываем творожную массу на противень, застеленный пергаментом.

Злата Огневич поделилась рецептом низкокалорийного хачапури в духовке: очень легко приготовить

9. Формируем хачапури с бортиками.

10. Ставим запекаться до золотистости в духовку.

Злата Огневич поделилась рецептом низкокалорийного хачапури в духовке: очень легко приготовить

11. Вынимаем, натираем сыр.

12. Выкладываем посередине яйцо.

Злата Огневич поделилась рецептом низкокалорийного хачапури в духовке: очень легко приготовить

13. Добавляем немного специй.

14. Ставим в духовку допекаться.

Злата Огневич поделилась рецептом низкокалорийного хачапури в духовке: очень легко приготовить

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