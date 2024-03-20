Классическое хачапури – это далеко не всегда калорийное блюдо из мучного теста. Выпечку можно сделать достаточно низкокалорийной. Вместо классической муки используйте рисовую, а саму основу сделайте из кисломолочного сыра низкой жирности.

Рецептом диетического хачапури поделилась известная украинская певица Злата Огневич (zlata.ognevich) в Instagram. Весь процесс занимает максимум 30 минут.

Ингредиенты для теста:

сыр кисломолочный

рисовая мука

яйца

соль

Ингредиенты для начинки:

Видео дня

сыр сулугуни или обычный твердый;

яйцо

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог разминаем вилкой в миске.

2. Добавляем яйцо.

3. Немного подсаливаем.

4. Все хорошо перемешиваем.

5. Добавляем муку.

6. Еще раз перемешиваем.

7. Разогреваем духовку.

8. Выкладываем творожную массу на противень, застеленный пергаментом.

9. Формируем хачапури с бортиками.

10. Ставим запекаться до золотистости в духовку.

11. Вынимаем, натираем сыр.

12. Выкладываем посередине яйцо.

13. Добавляем немного специй.

14. Ставим в духовку допекаться.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: