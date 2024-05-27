Значительно лучше, чем обычная каша: как приготовить шоколадный блинчик из овсянки
Если вы считаете овсянку скучной кашей – вы просто не умеете правильно готовить такой продукт. Из крупы можно сделать очень вкусный и питательный овсяноблин. Для начинки идеально подойдет сезонная клубника, а также творожный крем.
Идея приготовления шоколадного овсяномлинца опубликована на странице marafon18_6 в Instgaram. Тесто отлично прожаривается и не горит.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья (или овсяная мука) – 25 г
- яйцо куриное – 1 шт.
- молоко – 50 г
- какао – 1 ст.л.
- творог кисломолочный – 150 г.
- любимые ягоды – 50 г.
Способ приготовления:
1. Можно использовать готовую муку или измельчаем хлопья в блендере.
2. Добавить какао, молоко и яйца.
3. Тщательно перемешать.
4. Дать настояться несколько минут.
5. Вылить тесто на разогретую сковороду.
6. Жарить с обеих сторон по несколько минут.
7. На половину блина выложить взбитый творог и ягоды, сложить вдвое.
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