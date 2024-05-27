Значительно лучше, чем обычная каша: как приготовить шоколадный блинчик из овсянки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Значительно лучше, чем обычная каша: как приготовить шоколадный блинчик из овсянки

Если вы считаете овсянку скучной кашей – вы просто не умеете правильно готовить такой продукт. Из крупы можно сделать очень вкусный и питательный овсяноблин. Для начинки идеально подойдет сезонная клубника, а также творожный крем.

Идея приготовления шоколадного овсяномлинца опубликована на странице marafon18_6 в Instgaram. Тесто отлично прожаривается и не горит.

Значительно лучше, чем обычная каша: как приготовить шоколадный блинчик из овсянки

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья (или овсяная мука) – 25 г
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • молоко – 50 г
  • какао – 1 ст.л.
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  • творог кисломолочный – 150 г.
  • любимые ягоды – 50 г.

Способ приготовления:

Значительно лучше, чем обычная каша: как приготовить шоколадный блинчик из овсянки

1. Можно использовать готовую муку или измельчаем хлопья в блендере.

2. Добавить какао, молоко и яйца.

Значительно лучше, чем обычная каша: как приготовить шоколадный блинчик из овсянки

3. Тщательно перемешать.

4. Дать настояться несколько минут.

Значительно лучше, чем обычная каша: как приготовить шоколадный блинчик из овсянки

5. Вылить тесто на разогретую сковороду.

Значительно лучше, чем обычная каша: как приготовить шоколадный блинчик из овсянки

6. Жарить с обеих сторон по несколько минут.

7. На половину блина выложить взбитый творог и ягоды, сложить вдвое.

Значительно лучше, чем обычная каша: как приготовить шоколадный блинчик из овсянки

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