Изюм – это отличный вариант для перекуса, или дополнение к вкусному обеду. Кроме того, с добавлением изюма готовят десерты, завтраки и даже разнообразные мясные блюда.

Однако, как оказалось, многие даже не подозревают, что такое изюминки. Разобраться в этом вопросе решило издание Mirror.

Ни для кого не секрет, что изюм это сушеный фрукт. Но многие задумываются, что никогда в жизни не видел изюм не в сушеном виде, как, например, это происходит с курагой или черносливом.

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На самом деле, изюм это сушеный виноград. Чаще всего их изготовляют из сорта Москатель, преимущественно в Соединенных Штатах, Турции, Австралии и Греции. Но могут использоваться и другие сорта. К примеру, Черный Коринф. Первоначально этот сорт винограда выращивался на юге Греции на острове Занте. Поэтому сейчас его также можно найти под названием Занте.

На самом деле, изюм можно сделать из любого сорта винограда, а также самостоятельно. Лучше для этого использовать сорт, не содержащий в себе косточек.

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