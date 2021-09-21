Знаменитые американские панкейки: рецепт

Американские пышные блинчики с виноградным компоте и дегустация шампанского by Smart Exotic Life. Что может быть приятней, чем долгий вкусный завтрак на террасе? Только долгий вкусный БРАНЧ! Бранч - это среднее между breakfast и lunch, то есть завтраком и обедом. Обычно его подают в неспешный выходной день между 11 и 14:00.

Историки кулинарии до сих пор спорят откуда именно пошла традиция бранча и когда она зародилась. Есть версия, которая утверждает, что бранч зародился в Англии как поздний завтрак перед охотой. Другие источники утверждают, что бранч родом из католической традиции. В воскресенье перед богослужением католики постились, а после воскресного собрания съедали большой завтрак, но в обеденное время. Некоторые утверждают, что бранч это исключительно Нью Йоркская история. Именно там мы и заразились этим чудесным ритуалом выходного дня. В Нью Йорке есть рестораны, где подают только бранч и при чем все семь дней в неделю.

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А если вы хотите устроить бранч у себя дома, то Smart Exotic Life вам в этом поможет. Для начала откроем бутылочку розового шампанского Gremillet Brut Rose. Это не самое популярное из шампанских и прекрасно! Это нас в нем и привлекло. А теперь беремся за наши воздушные блинчики - настоящие американские панкейки.

Ингредиенты на 4 шт. (2 порции, 20 мин.):

- Пакетик ванильного сахара

- 1 яйцо

- Стакан кефира

- Стакан белой муки (Можно заменить любой другой - овсяной, рисовой. Я предпочитаю классику.)

- 1/3 чайной ложки пекарского порошка и столько же пищевой соды

Смешайте яйцо с сахаром, всыпьте пекарский порошок, соду, влейте кефир и добавьте муку. Все размешайте до более-менее однородной массы. Комочки в этом тесте не страшны. Оно должно быть довольно густым, как на оладьи. Оставим тесто на минут 10-15 настояться. Жарить будем до румяных боков на антипригарной сковороде без масла. Снимать такой блин лучше всего на заранее подогретую в духовке тарелку, чтобы блины оставались теплыми как можно дольше. Сверху сразу же уложить кусочек сливочного масла, чтобы он растаял и сдобрил блин. Подавать со свежими ягодами или с…

Виноградным компоте:

- Стакан розового винограда без косточек (если крупный, то разрезать на половинки)

- Сок половинки лимона

- Ст. ложка сахара

- 50 гр. сливочного масла

В сотейнике с толстым дном смешать все ингредиенты, и прокипятить минуту другую. Подавать как соус к блинам и не забыть про кленовый сироп. Приятного аппетита!

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