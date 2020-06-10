Знаменитый повар раскрыл секрет идеального бутерброда с сыром

Легендарный британский шеф-повар Джейми Оливер раскрыл поклонникам своего таланта секрет приготовления идеального сэндвича с сыром.
Во-первых, потребуется два вида сыра - чеддер и красный лестер. Они отлично плавятся и придают сэндвичу неземной вкус. Два ломтика хлеба щедро намазываем маслом с обеих сторон. Затем натираем сыр на один из ломтиков, накрываем его другим и кладем на разогретую сковороду.
Каждую сторону хлеба необходимо обжарить с двух сторон по 3 минуты. Желательно прижать хлеб чем-то тяжелым, чтобы процесс обжарки был более эффективным. После этого Оливер рекомендует натереть на раскаленную сковороду сыр и положить на него сэндвич, а когда он покроется расплавленным сэром с одной стороны, повторить эту операцию с другой. Прежде чем есть, нужно подождать пару минут, чтобы сыр немного остыл.
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