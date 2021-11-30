Знаменитый сырник "Слезы ангела": рецепт простейшей выпечки

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,3 т.
Знаменитый сырник 'Слезы ангела': рецепт простейшей выпечки

Если вы хотите поразить своих родных или гостей невероятной выпечкой, но точно не собираетесь стоять весь день у плиты – пляцок "Слезы ангела" точно для вас. На первый взгляд может показаться, что десерт требует много времени и множество разнообразных махинаций, но это совсем не так – он готовится сразу в одной форме.

Каждая хозяйка, кстати, называет десерт по-своему: сырник, пляцок, пирог или даже торт. Но это совершенно неважно, ведь десерт настолько универсален, что им можно наслаждаться как во время семейного чаепития, так и приготовить ко дню рождению.

Рецептом знаменитого пирога поделилась фудблогер cooking_by_yuliya. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для основания:

  • Сливочное масло – 150 г

  • Мука – 150 г

  • Вода – 40-50 мл

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Для начинки:

  • Творог – 450-500 г

  • Сметана – 100 г

  • Сахар – 200 г

  • Манна крупа – 25 г

  • Желток – 3 шт

Для меренги:

  • Белок – 3 шт

  • Сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Масло перетереть с мукой. Налить воду и месить тесто. Выложить в форму для выпечки и выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Процесс приготовления теста

2. Для начинки нужно с помощью блендера взбить творог. Добавить остальные ингредиенты и продолжить взбивать. Вылить на готовое основание и выпекать при температуре 160 градусов 30 минут.

Начинка для пирога

3. Тем временем приготовить меренгу. Взбить сначала белки до мягких пиков. Добавить сахар и взбить до твердых пиков. Выложить поверх начинки и выпекать при температуре 160 градусов 10 минут.

4. Готовый пирог достать из духовки, накрыть крышкой и оставить до полного охлаждения. В процессе охлаждения должны образоваться слезы.

Готовый пирог нужно накрыть крышкой и охладить

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