Знаменитый сырник 'Слезы ангела': рецепт простейшей выпечки

Если вы хотите поразить своих родных или гостей невероятной выпечкой, но точно не собираетесь стоять весь день у плиты – пляцок "Слезы ангела" точно для вас. На первый взгляд может показаться, что десерт требует много времени и множество разнообразных махинаций, но это совсем не так – он готовится сразу в одной форме.

Каждая хозяйка, кстати, называет десерт по-своему: сырник, пляцок, пирог или даже торт. Но это совершенно неважно, ведь десерт настолько универсален, что им можно наслаждаться как во время семейного чаепития, так и приготовить ко дню рождению.

Рецептом знаменитого пирога поделилась фудблогер cooking_by_yuliya. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для основания:

Сливочное масло – 150 г

Мука – 150 г

Вода – 40-50 мл

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Для начинки:

Творог – 450-500 г

Сметана – 100 г

Сахар – 200 г

Манна крупа – 25 г

Желток – 3 шт

Для меренги:

Белок – 3 шт

Сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Масло перетереть с мукой. Налить воду и месить тесто. Выложить в форму для выпечки и выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

2. Для начинки нужно с помощью блендера взбить творог. Добавить остальные ингредиенты и продолжить взбивать. Вылить на готовое основание и выпекать при температуре 160 градусов 30 минут.

3. Тем временем приготовить меренгу. Взбить сначала белки до мягких пиков. Добавить сахар и взбить до твердых пиков. Выложить поверх начинки и выпекать при температуре 160 градусов 10 минут.

4. Готовый пирог достать из духовки, накрыть крышкой и оставить до полного охлаждения. В процессе охлаждения должны образоваться слезы.

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