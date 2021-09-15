Золотой стейк для Конора МакГрегора от Нусрета Гекче: накормил просто с ножа

Золотой стейк – блюдо всемирно известного шефа Нусрета Гекче. Кусок такого стейка в ресторане Нусрета стоит 340 долларов. Сверху блюдо покрыто натуральным золотом.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, почему блюдо стало таким популярным и кого из мировых спортсменов Нусрет Гекче кормил стейком с ножа.

Нусрет Гекче – профессиональный мясник, повар и ресторатор из Турции. У него восемь стейкхаусов и четыре бургерных под брендом Nusr-Et в нескольких городах Турции, Дубаи, Абу-Даби и Майами. Первое заведение он открыл в 2010-м, после успеха в интернете запланировал всемирную экспансию.

Видео дня

7 января 2017 Нусрет опубликовал в своем Инстаграме видео, на котором он в черных очках и белой футболке обрабатывает и солит кусок стейка. Последний жест буквально покорил весь мир, и уже через два дня о турецком поваре говорили все: "Турецкий повар изящно посолил мясо".

На одном из видео на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как подает бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Мак – Грегору свой знаменитый золотой стейк. Шеф по традиции сам нарезал мясо, а вот право посолить его доверил Конору, хотя этот ритуал считается фирменным именно в исполнении повара. Первый кусочек мяса из своего ножа Гекче лично отправил в рот Мак-Грегору.

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