Золотые крылышки на сковороде в соусе терияки: мясо просто тает во рту
Вкусные куриные крылышки с корочкой очень легко приготовить на сковороде. Добавьте пикантный соус терияки, а также натертый чеснок. Внутри мясо получится мягким, а сверху будет золотистая корочка.
Идея приготовления золотистых жареных крылышек в соусе терияки опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instgaram. В конце обязательно добавьте кунжут.
Ингредиенты:
- крылья – 500 г
- соус терияки – 200 мл.
- соль/перец – по вкусу
- чеснок – 3 зубчика
- имбирь (свежий) – 30 г
- кунжут и зеленый лук для украшения
Способ приготовления:
1. Куриные крылышки хорошо промыть.
2. Удалить лишнюю кожу и отрезать тонкий кончик крыла.
3. Также разрезать каждое крыло пополам.
4. Разогреть сковороду и налить масло для жарки.
5. Куриные крылышки отправить на сковороду и жарить на среднем огне до 10 минут.
6. Провернуть крылышки, чтобы они равномерно прожаривались с каждой стороны.
7. Очистить чеснок и имбирь.
8. Натереть на мелкой терке.
9. Добавить эти ингредиенты в сковороду в крылышки.
10. Жарить одну, две минуты.
11. Вылить в сковороду соус "Терияки". Именно он придаст блюду пикантный и ароматный вкус.
12. Тщательно перемешать и жарить куриные крылышки на сильном огне еще 2 минуты, чтобы соевый соус довести до закипания.
13. Убавить огонь и жарить до готовности мяса еще несколько минут, постоянно помешивая.
14. Подавать крылья нужно в большой тарелке, украсив кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.
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