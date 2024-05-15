Вкусные куриные крылышки с корочкой очень легко приготовить на сковороде. Добавьте пикантный соус терияки, а также натертый чеснок. Внутри мясо получится мягким, а сверху будет золотистая корочка.

Идея приготовления золотистых жареных крылышек в соусе терияки опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instgaram. В конце обязательно добавьте кунжут.

Ингредиенты:

крылья – 500 г

соус терияки – 200 мл.

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соль/перец – по вкусу

чеснок – 3 зубчика

имбирь (свежий) – 30 г

кунжут и зеленый лук для украшения

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки хорошо промыть.

2. Удалить лишнюю кожу и отрезать тонкий кончик крыла.

3. Также разрезать каждое крыло пополам.

4. Разогреть сковороду и налить масло для жарки.

5. Куриные крылышки отправить на сковороду и жарить на среднем огне до 10 минут.

6. Провернуть крылышки, чтобы они равномерно прожаривались с каждой стороны.

7. Очистить чеснок и имбирь.

8. Натереть на мелкой терке.

9. Добавить эти ингредиенты в сковороду в крылышки.

10. Жарить одну, две минуты.

11. Вылить в сковороду соус "Терияки". Именно он придаст блюду пикантный и ароматный вкус.

12. Тщательно перемешать и жарить куриные крылышки на сильном огне еще 2 минуты, чтобы соевый соус довести до закипания.

13. Убавить огонь и жарить до готовности мяса еще несколько минут, постоянно помешивая.

14. Подавать крылья нужно в большой тарелке, украсив кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.

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