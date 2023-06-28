Зразы без картофеля: как приготовить блюдо по-новому

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Зразы без картофеля: как приготовить блюдо по-новому

Картофельные зразы – это особые пирожки из картофельного теста, в основе которых – картофельное пюре. Однако готовить их можно не только из картофеля, но и фарша и с разными начинками: капустой, сыром, грибами.

Фудблогерка Оксана Дорош oksana_dorosh_rezeptu на своей странице в Instagram поделилась рецептом зразов по-новому. В их основе – фарш с капустой, а в качестве начинки выступает плавленый сыр.

Рецепт зразов с плавленым сыром

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
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  • капуста 200 г
  • лук – 1 шт
  • белый хлеб – 1 ломтик
  • молоко – 1\2 ст.
  • плавленый сыр – 2 шт
  • соль, перец
  • яйца – 2 шт

Способ приготовления:

1. Для начала хлеб замочить в молоке и оставить в таком виде на 5 минут. После этого хорошо отжать от влаги.

Зразы из фарша

2. Лук измельчить, капусту тонко нарезать и размять руками.

3. Смешать хлеб, лук, капусту, фарш, яйца. Добавить соль и перец, перемешать.

Картофельные зразы

4. Сырьки порезать брусочками.

5. Из фарша сформировать зразы, завернув внутрь сырки.

Зразы с плавленым сыром

6. Пожарить зразы с обоз сторон до золотистости. Готово!

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