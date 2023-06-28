Зразы без картофеля: как приготовить блюдо по-новому
Картофельные зразы – это особые пирожки из картофельного теста, в основе которых – картофельное пюре. Однако готовить их можно не только из картофеля, но и фарша и с разными начинками: капустой, сыром, грибами.
Фудблогерка Оксана Дорош oksana_dorosh_rezeptu на своей странице в Instagram поделилась рецептом зразов по-новому. В их основе – фарш с капустой, а в качестве начинки выступает плавленый сыр.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- капуста 200 г
- лук – 1 шт
- белый хлеб – 1 ломтик
- молоко – 1\2 ст.
- плавленый сыр – 2 шт
- соль, перец
- яйца – 2 шт
Способ приготовления:
1. Для начала хлеб замочить в молоке и оставить в таком виде на 5 минут. После этого хорошо отжать от влаги.
2. Лук измельчить, капусту тонко нарезать и размять руками.
3. Смешать хлеб, лук, капусту, фарш, яйца. Добавить соль и перец, перемешать.
4. Сырьки порезать брусочками.
5. Из фарша сформировать зразы, завернув внутрь сырки.
6. Пожарить зразы с обоз сторон до золотистости. Готово!
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