Картофельные зразы – это особые пирожки из картофельного теста, в основе которых – картофельное пюре. Однако готовить их можно не только из картофеля, но и фарша и с разными начинками: капустой, сыром, грибами.

Фудблогерка Оксана Дорош oksana_dorosh_rezeptu на своей странице в Instagram поделилась рецептом зразов по-новому. В их основе – фарш с капустой, а в качестве начинки выступает плавленый сыр.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

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капуста 200 г

лук – 1 шт

белый хлеб – 1 ломтик

молоко – 1\2 ст.

плавленый сыр – 2 шт

соль, перец

яйца – 2 шт

Способ приготовления:

1. Для начала хлеб замочить в молоке и оставить в таком виде на 5 минут. После этого хорошо отжать от влаги.

2. Лук измельчить, капусту тонко нарезать и размять руками.

3. Смешать хлеб, лук, капусту, фарш, яйца. Добавить соль и перец, перемешать.

4. Сырьки порезать брусочками.

5. Из фарша сформировать зразы, завернув внутрь сырки.

6. Пожарить зразы с обоз сторон до золотистости. Готово!

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