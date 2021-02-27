9 продуктів, які зникли з магазинів

Ми не сумуємо ані за Радянським Союзом, ані за буремними 90-ми, але все ж таки інколи згадуємо деякі продукти з нашого дитинства. Магазини тоді не тішили розмаїттям товарів, тож рідкісні шоколадки або жуйки здавалися всім вершиною гастрономічного мистецтва.

OBOZREVATEL згадує про продукти, які з часом зникли з магазинів і більше ніколи у наше життя не повернулися (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Цукрова голова. Спочатку цукор виробляли у формі конічної "голови" – така собі солодка каменюка, приблизно як шматок кам'яної солі, тільки гладка й у формі конуса. На радянських прилавках такі "каменюки" з'являлися на честь ювілею революції.

Ось такий вигляд мала цукрова голова. Джерело: Pikabu

Калач із ручкою. Спеціально уточнюємо, що саме з ручкою, оскільки звичайні калачі зі здобного тіста у формі кола наразі доступні на полицях магазинів. А ось здобні булки у формі гирі або замка з дужкою – як водою змило. А колись булку з ручкою можна було купити у будь-якій пекарні.

Юрій Нікулін і забутий усіма калач із ручкою у фільмі "Операція И та інші пригоди Шурика". Джерело: Pikabu Pikabu

Локшинник. Локшина, запечена в суміші молока з яйцями. У радянських буфетах страву подавали як запіканку, порційно нарізаючи квадратними шматками. Якщо дуже ностальгуєте за цією стравою, можете приготувати її власноруч: локшину відварити в молоці, скласти у форму, залити сумішшю молока і яєць і запекти в духовці до рум'яної скоринки зверху.

Локшинник – солодка запіканка з вареної вермішелі. Джерело: 100menu

Консерви "Сніданок туриста". У Радянському Союзі "Сніданком туриста" називали всі консерви у жерстяних банках: тушонку, рибні консерви, а також м'ясо з рисом, гречкою чи перловкою. Неймінг пояснювався досить просто: консерви були невибагливі у зберіганні та їх зручно було брати в походи.

Ідеальна їжа в поході. Джерело: Pikabu

Морозиво без упаковки. Той самий пломбір, який досі вважають еталоном вершкового морозива, раніше продавався без упаковки, його просто прикривали зверху кругленьким папірчиком.

Ось як треба боротися з пластиковою упаковкою. Джерело: Pikabu

Їстівний браслет. Могли бути як із годинником, так і без. Дівчатка любили їх одягати на руку у вигляді прикраси і прямо з руки обгризати по одній цукерці.

2 в 1: їстівна прикраса і браслет. Джерело: Pikabu

Кетчуп Uncle Ben's. Популярна реклама 90-х стверджувала, що кетчуп від дядечка Бена гарантує "незмінно чудовий результат". До речі, на тлі нещодавніх протестів Black Lives Matter виробники бренду Uncle Ben's заявили, що збираються змінити логотип бренда, на якому зображено афроамериканця.

Маргарин Rama. Реклама в лампових телевізорах намагалася видати рослинний спред за елітне вершкове масло, пропонуючи намазувати його на хліб. Тому що? Правильно – хліб і Rama створені одне для одного.

Вафлі "Куку-Руку". Популярний десерт початку 90-х від усіх інших відрізнявся тим, що продавався з яскравими наклейками всередині. Ці наклейки треба було збирати, щоб виграти подорож за кордон. Подейкують, що в результаті акції кілька десятків сімей дійсно змогли провести п'ять днів у Греції в тризірковому готелі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про продукти харчування, яких не існувало у СРСР, а точніше – вони не вироблялися зовсім і не були доступні для 95% населення.

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