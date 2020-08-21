Осінь не горами! Тож у багатьох із тих, хто відклав довгоочікувану відпустку на кінець літа, у планах – максимальну кількість часу провести на природі та порадувати себе максимальною кількістю сезонних фруктів та зелені.

Однак, слід взяти до уваги: деякі продукти, особливо, коли їхнє вживання поєднується з прийомом медикаментів та використанням косметики, спроможні підвищувати чутливість шкіри до сонячних променів і викликати фотодерматити – про це нагадує доцент кафедри гігієни та екології №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії за фахом "Гігієна харчування", Тетяна Аністратенко.

Зазвичай надмірна вразливість шкірних покривів перед сонячними променями виникає на тлі захворювань. Однак, за збігу факторів, подібна до алергії чи сонячного опіку реакція може виникнути й у здорових людей. Головними винуватцями фотосенсебілізації вважають групу речовин, об’єднаних під назвою фурокумарини. Найбільшу їх кількість продукують рослини сімейств рутових та зонтичних, які використовують такі речовини в якості хімічного захисту від різноманітних мікроорганізмів (а в деяких випадках – від цілком собі "макро" організмів, тобто від людей). До таких рослин, зокрема, належить сумнозвісний борщовик. Однак, фурокумарини містяться і в інших плодах та травах.

Наприклад, в інжирі. Спроможність інжиру підвищувати чутливість шкіри була виявлена не у лабораторії, а досвідним шляхом – у збирачів урожаю цих плодів було зафіксовано багато сонячних опіків. Якщо в наших південних широтах інжирне дерево трапиться по дорозі на пляж, одним чи кількома плодами поласувати можна. А ось тоді, коли інжир щедро пропонують в рамках all inclusive в турецькому готелі, налягати на плоди не варто. Так само, не рекомендовано захоплюватися цитрусовими. Певної обережності вимагають не тільки екзоти, а й старі добрі знайомі: петрушка та кріп, морква та пастернак (двійко останніх – через високий вміст каротиноїдів).

Любителям позасмагати серед лугових трав варто пам’ятати про те, що провокаторами фоточутливості є конюшина та звіробій. А тим, хто "відпочиває" на городі – фанатам садівництва, працівникам сільського господарства, фермерам – потрібно бути дуже уважними в ході обробки моркви та гречки. Ці рослини підвищують чутливість шкіри навіть при контакті зі шкірою, тому такі роботи проводять зранку чи ввечері, коли сонячне випромінювання менш інтенсивне.

Вищенаведені попередження в жодному не означають, ніби з меню слід негайно викреслити всі продукти помаранчевого кольору і всю столову зелень (у ній, крім кумаринів, вдосталь речовин, які якраз-таки захищають від надмірного впливу ультрафіолету) Радше, слід врахувати такі моменти:

• По-перше, вживати "захисні" продукти: шпинат, спаржу, помідори, броколі, морську рибу, горіхи. Не зайвими будуть і напої з м’яти, пелюсток троянд, цикорію.

• По-друге, за необхідності прийому лікарських засобів, уважно вивчати інструкції – чи не є вказано серед побічних ефектів фотосенсебілізацію. Перелік таких препаратів є доволі широким: це і деякі популярні знеболюючі, і низка протидіабетичних, і ті, що мають в назві частку "сульф", і частина з тих, що рекомендовані при захворюваннях серця, і певні заспокійливі та антидепресанти, і протиалергійні, а також оральні контрацептиви. Коли збігається кілька факторів – і особливості харчування, і потреба в ліках – ризики фотодерматитів зростають.

• По-третє – дотримуватися "золотих правил" перебування на сонці, про які не стомлюються нагадувати лікарі. Хоч ми й наближаємося до оксамитового сезону, радіти променям все одно варто тільки зранку та ввечері. А серед усієї косметики віддати сонцезахисним кремам.

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