Французький багет: правда та міфи про народження популярного продукту

Все більшу популярність набуває французький багет, який багато хто навчився робити в домашніх умовах.

Рецепт його простий: він зроблений з борошна, води, солі та дріжджів, має довжину 65 см і частково замінює традиційну буханку хліба. Багато хто думає. що він придуманий дуже давно, але це не так.

Журналісти французького видання franceculture.fr спробували розібратися в історії походження цього культового для французів продукту.

Історія багета почалася в 20-м столітті Getty

Є три легенди про його походження. Згідно першої, він був винайдений на початку 19-го століття пекарями Наполеона. Менш громіздкий, ніж традиційний хліб, багет було легше носити в кишенях солдатів.

За версією іншого джерела, австрійський пекар Август Занг привіз рецепт багета до Франції. У 1839 році вінці відкрили пекарню в Парижі та почали продавати там овальний хліб, схожий на нинішній багет.

І нарешті, по третій версії, багет винайшли за часів будівництва паризького метро, в 1900-х роках. У той час на його будівництво приїжджали робітники з усієї країни, між ними часто виникали бійки, під час яких в хід пускалися ножі. Щоб запобігти зведенню рахунків з використанням холодної зброї, підрядники попросили пекарів придумати буханку, яку можна було б ламати, а не різати ножем.

Насправді, це все лише міфи. Вчений, що спеціалізується на історії хліба, Стівен Каплан, стверджує, що все було не так: "Це не Август Занг і не Наполеон придумали його. Багет - продукт 20-го століття. До його виникнення привела еволюція міського попиту. Заможні люди в місті потребували свіжого хліба кілька разів на день. Буханець вагою від 1,2 до 2 кг був занадто великим. І кірка хлібу їм сподобалася більше, ніж крихта.

Випікати багети набагато легше, ніж звичайний хліб Getty

До того ж, у пекарів була виснажлива та фізично складна робота. Протягом століть хліб виготовлявся з закваски в результаті ферментації бактерій, присутніх у пшениці. Але його виготовлення було трудомістким для ремісників.

У 1919 році законом була заборонена нічна праця для пекарів. Потім професія знаходить більш простий спосіб приготування хліба, використовуючи не закваску, а дріжджі, що дозволяє робити хліб набагато швидше. Форма багета дозволяла готувати його всього за 20 хвилин.

Так і з'явився нинішній багет, який спочатку могли собі дозволити лише багаті люди, а після Другої світової війни, коли були скасовані всі продовольчі обмеження, став шалено популярним у простих людей.

Нині багети випікають з різними добавками Getty

Сьогодні, крім традиційного складу, його випікають з пластівцями, фруктами або навіть шоколадом. Простота форми та виготовлення також дозволяє легко експортувати, завдяки чому багет став символом Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо подивитися правді в очі, величезна кількість людей любить піцу. Але коли тісто, сир, соус і різні добавки зібрані разом, така їжа стає небезпечною для здоров'я.

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