Їстівні квіти: які саме можна використовувати на кухні

Набридло подавати безбарвні нудні страви? Їстівні квіти можуть бути вдалою ідеєю не тільки прикрасити обідній стіл, але й урізноманітнити домашнє меню.

Ви можете створювати ароматні та смачні страви з їстівними квітами. Тарілка, що прикрашена братками, набуває зовсім іншого вигляду, кольору, запаху та сенсу. Але ми також можемо прикрасити його настурціями. Або оксамитовими пелюстками троянд. Їстівні квіти - це не тільки свято для очей, але й для смаку, стверджує lifegate.it.

Тепер їсти квіти можуть здатися трохи дивними. Але кожен з нас їсть деякі з них, навіть не замислюючись про це. Наприклад, броколі, артишоки, цвітна капуста - все це суцвіття рослин, які ми любимо. Приготування їжі з квітами також може здатися новинкою, але насправді за цим стоїть певна історія: китайці використовують їх протягом тисяч років, також є свідчення їхнього використання римлянами. В Англії в вікторіанський період троянди були звичним інгредієнтом для різних блюд.

Сьогодні ми є свідками прекрасного відродження цієї ідеї. Але перш ніж відправитися в сад, щоб збирати квіти, будьте обережні! Деякі квіти отруйні, тому ознайомтеся з нашим списком їстівних квітів, перш ніж посипати свій салат пелюстками!

Список їстівних квітів

Їстівні квіти деревію звичайного, дикого часнику, апельсину, базиліка, огірочника, календули, ромашки, жимолості, моркви, центаврии, хризантеми, кульбаби, жоржини, зеленої цибулі, волошки, гвоздики, жасмину, герані, соняшнику, ірису, лаванди, бузку, магнолії, мальви, маргаритки, м'яти, мирту, настурції, маку, пасифлори, персика, первоцвіту, троянди, розмарину, шавлії, бузини, гірчиці, липи, конюшини, тюльпана, братків, гарбуза, цукіні.

Первоцвіт або примула

Первоцвіт використовується в салатах, супах, омлетах Getty

Вже з назви зрозуміло, що це перша квітка, яка з'являється навесні, на узліссі, біля річок, на трав'янистих луках. На кухні ці квіти, в основному, використовуються в салатах і супах, з м'ясом, омлетами, а також з коренем, кореневищем і листям. З квітами первоцвіту готують чудове варення, приправляють численні десерти та винний оцет, щоб використовувати в якості оригінальної приправи для сезонних салатів. Крім того, що примула дуже смачна, вона також багата корисними властивостями: корінь та кореневище містять тритерпенові сапоніни, які наділяють рослину відхаркувальними та муколитичними властивостями. А також відомі цінні анальгетичні, протизапальні та протиревматичні властивості первоцвіту.

Жовті квіти містять флавоноїди та каротин (провітамін А). Вони виконують антиоксидантну активність в організмі.

Вони також рекомендуються разом з листям в разі мігрені та головного болю, оскільки надають спазмолітичну та седативну дію. Класичним в деяких італійських делікатесах є комбінація салату та первоцвіту. Цей салат їдять ввечері, що забезпечує приємний та відновлюваний сон.

Маргаритка звичайна (Bellis perennis)

Маргаритка використовується, в основному, в салатах Getty

Цю маленьку квітка збирають з березня по червень, і при бажанні її також можна сушити в тіні та зберігати в скляних банках протягом декількох місяців. На кухні використовується рання маргаритка. В основному, її споживають в салатах. Квіти її гіркі на смак, стимулюють діурез і потовиділення за допомогою детоксифицируючої дії. Для поліпшення їх очищувальних властивостей ідеальним є змішування з іншими дикими рослинами, що мають аналогічні якості, наприклад, кульбаба, кропива та цикорій.

Братки

Братки універсальні на кухні Getty

Братки - це їстівна квітка, яку збирають рано вранці. Вони використовуються свіжими або сушеними в темряві та зберігаються далеко від світла. Незважаючи на інтенсивний аромат, Братки універсальні на кухні. Крім сезонних салатів, його квіти приголомшливо смачні в смаженому або зацукрованіому вигляді, а також в якості інгредієнта для морозива. Цілющі властивості братків численні: вони є засобом проти вугрів, а також мають пом'якшувальні, очищувальні, сечогінні та протинабрякові властивості. Стимулюють потовиділення та регулюють кишечник. Ефективні в якості відхаркувального та заспокійливого засобу.

Рецепт квіткового лікеру

Пелюстки фіалки, червоної троянди, акації, апельсина, гвоздики, жасмину входять до складу квіткового лікеру Getty

Складові

170 грам фіалок

170 грам пелюсток червоної троянди

170 грам пелюсток акації

170 грам апельсина

1870 р пелюсток гвоздики

100 грам жасмину

3 гвоздики

шкірка органічного лимона

ложка коричневого цукру

1 літр бренді

Приготування квіткового лікеру

Після миття та сушки пелюсток помістіть їх в герметичну скляну банку з літром бренді. Залиште банку на сонці на місяць, періодично струшуючи її, потім процідіть рідину через марлю або кавовий фільтр. За бажанням, додайте цукор або ... бренді. Цей лікер чудовий як диджестив в кінці їжі або поданий в чашці з морозивом.

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