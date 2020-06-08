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Їжа в спеку: прості правила

4.1т
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Спекотна погода завжди вносить корективи в раціон харчування людини та змінює його кулінарні звички та правила.

Тут ми розглянемо основні з них, які допоможуть уникнути негативних відчуттів від теплої погоди та відчувати себе протягом усього дня бадьорими й активними.

Змістіть режим харчування і перерозподіліть його калорійність

Під час спеки дієтологи рекомендують перенести основні прийоми їжі на прохолодну пору доби. Якщо поснідати о 7 ранку, то обідати можна об 11:00 – 11:30, а ось вечеряти в спекотний період найкраще після 18:00, а потім зробити перекус близько 21:00.

Найкалорійнішим повинен бути сніданок (35% від усього денного раціону): він дасть вам енергію на цілий день. На обід і вечерю рекомендується з'їдати по 25% від добового обсягу їжі, а 15% бажано залишити на вечірній перекус.

Трав'яний чай

Трав'яний чай

Getty

Охолоджуйте організм гарячими напоями

У спеку рекомендується перейняти досвід країн Сходу і випивати кілька чашок гарячого зеленого або чорного чаю. Піт, що з"явиться завдяки дії такого чаю, починає активно випаровуватися з поверхні шкіри, і ми відчуваємо довгоочікувану прохолоду.

Крім того, для втамування спраги можна використовувати трав'яні настої, мінеральну воду без газу, айран, несолодкий компот або напій із шипшини, рекомендує adme.ru.

банан

банан

Getty

Їжте картоплю, банани і кунжут

У жаркий період наше серце і судини відчувають підвищене навантаження. Для їх підтримки будуть корисними продукти з високим вмістом калію. В першу чергу, це картопля. Не випадково одним з найпопулярнішою літньою стравою є молода картопля з зеленню.

Багато калію (а ще кальцій, магній і багато інших корисних вітамінів) містять банани, кунжут, брокколі та шпинат.

кефір

кефір

Getty

Замініть м'ясо кефіром і йогуртом

Під час вживання м'яса в організмі на 40 відсотків підвищується обмін речовин. Коли на вулиці холодно, це допомагає зігрітися, а ось в спеку викликає втрату калорій, загальну слабкість і млявість.

Тому в спеку краще замінити м'ясо на кисломолочні продукти. Вони містять необхідні нам амінокислоти, фтор, кальцій і калій. Ще одним джерелом білка в спеку можуть стати курячі яйця (важливо тільки стежити за тим, щоб вони були свіжими і зберігалися за всіма правилами).

Гречана каша

Гречана каша

Getty

З'їжте тарілку каші перед походом в спортзал

Зернові крупи - це високоенергетичні продукти, що містять повільні вуглеводи. Вони довго перетравлюються, тому після такого перекусу людина відчуває себе ситою довгий час. Це особливо важливо влітку, під час великої перерви між обідом і вечерею. Каша на сніданок дасть вам необхідні сили та енергію для фізичних активностей.

Крім того, в крупах містяться всілякі вітаміни та мікроелементи, а в гречці ще й корисний для серця калій.

морозиво

морозиво

Getty

Обмежте вживання морозива та крижаних напоїв

Багато хто з нас в спеку звили їсти морозиво і пити сильно охолоджену воду. Однак довгоочікувану прохолоду це людині не принесе.

Морозиво, як і будь-яка солодка їжа, збільшує в'язкість крові, довго перетравлюється, а цукор та добавки, що містяться в ньому, тільки підсилюють спрагу. Небезпека полягає також в крижаній воді: вона охолоджує стравохід і трахею, знижуючи імунітет, що може привести до захворювання горла та простуд.

Чорна кава

Чорна кава

Getty

Виключіть продукти з високим вмістом йоду та всі харчові стимулятори

Медики не рекомендують влітку їсти морську капусту та використовувати при приготуванні їжі йодовану сіль, оскільки в спеку йод уповільнює процеси розщеплення їжі, завдяки чому шлунок "важчає".

Не рекомендуються також всі біологічно активні добавки. Вони здатні підвищувати температуру тіла. Те ж саме і з кавою: в спеку цей напій не підбадьорить людину, а, навпаки, відніме дорогоцінні сили і, крім того, дасть зайве навантаження на серце.

Вода з лимоном

Вода з лимоном

steaklovers.menu

Додавайте в воду сік лимона або кухонну сіль

Влітку багато хто з нас боїться набряків, тому намагаються менше пити. На жаль, це не вихід із ситуації: спрагу в спеку терпіти ні в якому разі не можна. Найкраще налагодити правильний питний режим.

Добова норма споживання води становить 30 мл на 1 кг маси тіла. При цьому всі газовані солодкі напої та пакетовані соки водою не вважаються: ці рідини тільки дають зайве навантаження на ослаблений спекою організм і підсилюють спрагу. Необхідно пити якісну воду, бажано злегка підкислену лимонним соком. При посиленому потовиділенні можна додати в питну воду трохи солі: цією порадою часто користуються в походах досвідчені туристи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Університету Лаваля з канадського Квебека з'ясували, що причину несподіваного набору ваги провокує нестача кальцію в організмі.

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Тема
живлення
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спека харчування
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