Мафіни з кабачком і сиром: рецепт, який нікого не залишить байдужим

Мафіни з кабачком і сиром виходять дуже ніжними і смачними, тому нікого не залишать байдужими. Їх можна готувати на сніданок або подавати в якості закуски.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з легким і швидким рецептом, опублікованим на сайті recetin.com.
Рецепт мафінів з кабачком і сиром
Інгредієнти:
1-2 кабачка (в залежності від розміру)
200 г борошна
1 пакет розпушувача (16 г)
3 яйця
100 г тертого сирного порошку (можна використовувати звичайний сир)
50 мл оливкової олії (м'якої на смак)
150 мл молока
Перець і сіль за смаком
Приготування:
Для початку потрібно добре промити кабачки, натерти їх на тертці, а потім дати стекти воді.
Тим часом слід збити яйця з молоком і маслом, приправивши сіллю і перцем.
Крім цього, змішати сирний порошок з борошном і розпушувачем. Перекласти все це до яєчної суміші та добре перемішати, поки не вийде тісто без грудочок.
Додати терті кабачки.
Форми для кексів (попередньо змащені маслом) заповнити тістом на 2/3 ємності та помістити в розігріту духовку (температура близько 180 °C) приблизно на 25 хвилин або поки вони не стануть коричневими.
Примітка: замість кабачків можна використовувати інші терті овочі, наприклад, моркву або буряк.
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