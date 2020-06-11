Мафіни з кабачком і сиром: рецепт, який нікого не залишить байдужим

Мафіни з кабачком і сиром виходять дуже ніжними і смачними, тому нікого не залишать байдужими. Їх можна готувати на сніданок або подавати в якості закуски.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з легким і швидким рецептом, опублікованим на сайті recetin.com.

Рецепт мафінів з кабачком і сиром

Інгредієнти:

1-2 кабачка (в залежності від розміру)

200 г борошна

1 пакет розпушувача (16 г)

3 яйця

100 г тертого сирного порошку (можна використовувати звичайний сир)

50 мл оливкової олії (м'якої на смак)

150 мл молока

Перець і сіль за смаком

Приготування:

Для початку потрібно добре промити кабачки, натерти їх на тертці, а потім дати стекти воді.

Тим часом слід збити яйця з молоком і маслом, приправивши сіллю і перцем.

Крім цього, змішати сирний порошок з борошном і розпушувачем. Перекласти все це до яєчної суміші та добре перемішати, поки не вийде тісто без грудочок.

Додати терті кабачки.

Форми для кексів (попередньо змащені маслом) заповнити тістом на 2/3 ємності та помістити в розігріту духовку (температура близько 180 °C) приблизно на 25 хвилин або поки вони не стануть коричневими.

Примітка: замість кабачків можна використовувати інші терті овочі, наприклад, моркву або буряк.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про рецепт простого і смачного салату з буряка і картоплі, яким поділилася актриса Наталі Портман.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram