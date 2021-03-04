Меню на Масляну: великий млинцевий гайд

Наближається Масляна, а це означає, що час купувати борошно і готувати сковорідки для млинців. У 2021 року свято випадає на 14 березня, а Масляний тиждень стартує 8 березня.

Редакція FoodOboz розповідає про різні види млинців з усього світу, ділиться рецептами тіста на воді, кефірі, молоці й сироватці, а також дає поради, з чим подавати млинці і яку начинку можна загорнути в тонкі пласти тіста.

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Види млинців

Почнемо з різновидів млинців. Цю страву в тому чи іншому вигляді можна знайти у будь-якого народу, який використовує борошно. Вироби з тонкого тіста, яке готується з пшеничного борошна, в українській кухні називають млинці – йдеться про порожні млинці, які подають з якимись соусами. Якщо в них загортають начинку і складають конвертом або ролом, то таку страву в Україні називають налисники.

В Італії та Франції млинці готують за схожим рецептом. У Франції ця страва називається крепи або креп сюзет, в Італії – креспеле. А ось популярні панкейки – американський варіантів млинців. На вигляд – це щось середнє між нашими оладками і млинцями: такі ж пухкенькі як оладки, але більші в діаметрі.

До речі, нещодавно британські вчені порівняли найпопулярніші рецепти панкейків з інтернету і за допомогою програми штучного інтелекту Monolith вивели найкращий спосіб приготування. Рецепт з ідеальними пропорціями інгредієнтів можна подивитися тут.

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Тісто для млинців

Тісто для млинців – неоране поле для експериментів. По-перше, як ми вже казали, все залежить від різновиду млинців, які ви готуєте. Якщо, наприклад, ви захочете приготувати індійську досу – хрусткі млинці, популярні у народів Південної Індії, – то тут вам знадобиться суміш рисового та сочевичного борошна.

Якщо ж говорити про звичайні тонкі млинці, то їх можна приготувати як на молоці, так і на кефірі, сироватці або воді. Або навіть на кислому молоці.

Можна взагалі приготувати абсолютно веганські млинці: тобто без яєць, молока або кефіру. Так, ми знаємо, що на перший погляд це здається фантастикою. Однак, повірте, це лише на перший погляд: приготувати смачні млинці без цих інгредієнтів цілком реально. Ось тут можна почитати про абсолютно пісний (або веганський – називайте, як хочете) варіант млинчиків.

Окрім того, можна приготувати млинці за рецептом відомого британського шефа і телеведучого Джеймі Олівера. Тонкі французькі крепи Джеймі готує на молоці і запевняє, що тісто за його рецептом – універсальне, його можна використовувати як із солодкою, так і солоною начинкою.

Ще можна приготувати "королівські млинці" від Єлизавети II: рецептом цієї страви наприкінці 50-х її величність особисто поділилася з Дуайтом Ейзенгавером, який на той момент був 34-м президентом Сполучених Штатів Америки.

А якщо вам хочеться яскравих фарб у житті, можна приготувати кольорові млинці: впевнені, що червоне, жовте і зелене тісто не залишить байдужим ані вас, ані ваших рідних.

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Начинка для млинців

Начинка та всілякі добавки для млинців – ще одне безкрайнє поле для кулінарних експериментів.

Солодкі млинці – наприклад, із сиром, вишнею, бананом, маком або з яблуками – стануть чудовим сніданком або десертом до чаю. Млинці із солоною начинкою – з куркою, лівером, м'ясом, капустою, грибами та іншими добавками – стануть повноцінною стравою під час обіду або вечері.

А ще у млинці можна нічого не загортати, подавати порожніми, а до них – якийсь соус. Наприклад, апельсиновий. Або солону карамель. Або болоньєзе. Або грибний. Або домашній песто. Або що там іще спаде вам на думку.

Експериментуйте загалом.

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