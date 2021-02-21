Як приготувати солону карамель удома: простий рецепт

Солона карамель – справжня знахідка на будь-якій кухні. Її можна використовувати як соус для млинців, а можна додавати в каву та морозиво. Карамеллю можна поливати тости й випічку, можна готувати з неї прошарок для тортів, можна використовувати як начинку для десертів – брауні, кексів або тістечок макарун.

Редакція FoodOboz ділиться з вами рецептом приготування солоної карамелі. Якщо ви хочете веганський варіант, використовуйте замість вершків рослинне молоко: рецепти приготування можна подивитися тут.

Солону карамель можна використовувати як соус для млинців або начинку для десертів. Джерело: downshiftology.com downshiftology.com

цукор – 200 г

вершкове масло – 100 г

вершки 33% – 125 мл

морська сіль – 1 ч. л.

Цукор насипати в каструлю з товстим дном. Поставити на середній вогонь. Коли цукор почне танути, почати мішати. Мішати постійно, цукор не має пригоріти. Коли цукор перетвориться на сироп красивого бурштинового кольору, додати нарізане шматочками вершкове масло. Мішати, поки масло повністю не розчиниться. Коли суміш стане однорідною, влити вершки і варити 5 хвилин на мінімальному вогні, постійно помішуючи. Додати половину солі, помішати та скуштувати на смак – якщо солі замало, можна додати ще. Зняти з плити, остудити і перелити в баночку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати "королівські млинці": рецептом цієї страви наприкінці 50-х Єлизавета II особисто поділилася з Дуайтом Ейзенхауером, який на той момент був 34-м президентом Сполучених Штатів Америки.

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