Названо 7 продуктів, які ми можемо вживати неправильно

Для підтримання гарного здоров'я важливо правильно готувати і споживати продукти. Зокрема, необхідно замочувати насіння чіа, подрібнювати льон, а також використовувати кокосове масло.

Щоб уникнути поширених помилок, OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з корисними порадами, опублікованими на foodspring.it.

Насіння чіа

Воно багате на корисні жири, рослинні білки і мінерали. Бажано вживати його в сирому вигляді, а саме: замочувати у воді, фруктовому соці, молоці або йогурті. Також можна просто додавати в салат, але в цьому випадку потрібно пити багато води. Насіння чіа має властивість поглинати велику кількість рідини: в 12 разів більше своєї ваги, завдяки чому забезпечує довге відчуття ситості.

Насіння кунжуту та льону

Вони теж дуже важливі для здоров'я, так як містять корисні жири, різні мікроелементи і вітаміни (кальцій і вітамін В). Єдина проблема полягає в тому, що їх важко перетравлювати. Слід вживати мелене насіння, щоб організму було легше засвоювати поживні речовини.

Йогурт

Відкриваючи йогурт, нерідко можна помітити водянисту рідину, від якої хочеться якнайшвидше позбутися. Однак це просто сироватка, яка осідає на поверхні. Вона містить білки, мінерали і кальцій, тому її потрібно пити або змішувати з іншим йогуртом, а не викидати.

Під дією високих температур овочі втрачають корисні властивості

Овочі

Вони забезпечують організм вітамінами, мінералами і клітковиною. Але вітаміни мають властивість втрачати свою ефективність при високих температурах, тому такі овочі, як перець, броколі та багато інших краще готувати на пару або їсти в сирому вигляді.

Олія холодного віджиму

Олія холодного віджиму багата на ненасичені жирні кислоти, які корисні для здоров'я. Проте висока температура руйнує її смак і дорогоцінні поживні речовини. У гіршому випадку можуть навіть утворитися шкідливі речовини. Важливий показник – точка димлення олії, яка вказує на те, що жирні кислоти починають окислюватися.

Насичені жири мають вищу температуру димоутворення, ніж ненасичені, тому підходять для приготування на сковороді. Краще використовувати кокосове масло, яке має теплостійкість до 200 °C. Воно є універсальним і придатним для приготування різних страв здорового харчування.

Цілісне зерно і бобові

Цілісне зерно і бобові містять, крім клітковини, вітамінів і мінералів, також фітинову кислоту, яка ускладнює засвоєння деяких мінералів. Але це не означає, що краще їсти білий хліб. Для використання свіжих злаків або сушених бобових потрібно просто замочити їх на ніч і промити перед приготуванням. Це дозволяє запобігти зв'язуванню фітинової кислоти з мінералами. Таким чином, можна отримати користь з мікроелементів зернових і бобових.

Свіжі гриби

Всі гриби, куплені в супермаркеті в свіжому вигляді, повинні бути очищені та приготовані. Свіжозібрані гриби можуть бути заражені паразитами, які при вживанні в сирому вигляді здатні вражати печінку, легені та мозок. Також важливо готувати гриби не пізніше, ніж через 1 день після збору врожаю, тому що вони дуже швидко псуються. Якщо з'явилися м'які або запліснявілі ділянки, їх слід викинути.

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