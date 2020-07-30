Названо продукти, які викликають влітку найбільшу кількість отруєнь

Яйця, м'ясо, риба і молюски – продукти, які викликають влітку найбільшу кількість отруєнь. При цьому більше 50 % випадків є наслідком неправильних маніпуляцій, методів консервації та зберігання.

Підвищення температури в літній період створює ідеальні умови для розмноження бактерій, вірусів і мікробів, які містяться в їжі, повідомляє alimente.elconfidencial.com.

Куряче м'ясо викликає 5 % харчових отруєнь

Найпоширеніші з них:

Сальмонела, прихована в сирих або недоварених яйцях, м'ясі та продуктах, які піддавалися впливу кімнатної температури протягом декількох годин.

Кишкова паличка, яка присутня в м'ясі, молоці та свіжих сирих продуктах.

Лістерія моноцитогенес, яка впливає на готові до вживання охолоджені продукти, такі як сире молоко або овочі.

Хоча тяжкість і різноманітність симптомів, викликаних харчовим отруєнням, відрізняються залежно від кількості з'їденої їжі, найчастішими є нудота, блювота, діарея і слабкість. Вони з'являються через 2-6 годин після вживання, але в рідкісних випадках – через добу.

Продукти, які викликають найбільше отруєнь

Риба і молюски

Коли справа стосується харчового отруєння, риба, як правило, не перший продукт, який приходить на думку. Проте Організація споживачів і користувачів (OCU) вказує, що вона стає причиною 9 % випадків. Вживання її у вигляді суші, сашимі або севіче збільшує ризик зараження анісакісом.

Щоб уникнути "неприємностей", рибу необхідно добре вимити, випатрати і зберігати кожен шматочок при температурі 0-3 °C, поки не настане час готувати. Тим, хто вважає за краще їсти її в сирому вигляді, рекомендується заздалегідь заморозити, щоб уникнути токсичності анісакіса. Це допоможе усунути личинки зазначеного паразита.

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З іншого боку, морепродукти також викликають численні отруєння. Небезпека зростає, коли ракоподібні вживаються в сирому вигляді або при попаданні в організм раковинних молюсків, так як в них концентрується більше бактерій.

Яйця і продукти, які їх містять

Яйця викликають 23 % харчових отруєнь. Бактерія сальмонела, яка знаходиться в кишечнику і фекаліях тварин, може забруднювати шкаралупу. Таким чином, якщо яйця або який-небудь продукт, який їх містить (коржі, соуси або майонез), не будуть належним чином збережені чи оброблені, з'явиться ризик отруєння.

Щоб уникнути цього, яйця рекомендується мити дуже ретельно. Продукти, в яких вони присутні, не варто залишати більше двох годин без холодильника. Що стосується делікатних соусів, таких як домашній майонез, їх необхідно вживати протягом 24 годин після приготування.

Куряче м'ясо

Цей вид білого м'яса стає причиною 5 % отруєнь, які проявляються у вигляді блювоти, нудоти і слабкості. Сальмонела і кампілобактер – це ті бактерії, які їх викликають.

Дотримання необхідного часу приготування м'яса, уникнення перехресного зараження кухонними інструментами та відмова від вживання сирих або напівоброблених продуктів – головні поради, щоб уникнути отруєння.

Раніше OBOZREVATEL детальніше розповідав про те, в чому небезпека недоготованого курячого м'яса. Один із заходів, які рекомендуються – не мити його перед приготуванням.