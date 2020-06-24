Топ-10 антистресових продуктів, які повинні бути на вашому столі

Крім всім відомих імбиру та бананів, в список цих продуктів входять ті, які вже дозріли на землі України. Це фрукти, ягоди, шпинат, капуста та інші.
Коронавірус приніс людям в усьому світі депресію, неспокій, напади паніки, а також безсоння та проблеми з травленням: "Це безпрецедентна хвиля посттравматичного стресу, що загрожує світу в його фазу після Covid-19", - заявив Тедрос Адханом Гебрейсус, біолог, імунолог і експерт з інфекційних захворювань, а також генеральний директор ВООЗ, пише видання cucina.corriera.it
Однак приємно усвідомлювати, що кожен день ми можемо дбати про свій душевний рівновазі, використовуючи правильні продукти.
Тедрос Адханом Гебрейсус, біолог, імунолог і експерт з інфекційних захворювань
Природні компоненти, що поліпшують настрій
Нутрицевтика - наука, яка вивчає терапевтичні властивості їжі - показала, що існує важлива кореляція між їжею і депресією. Іншими словами, в харчових продуктах є природні компоненти, які більше за інших впливають на перепади настрою, покращуючи його. Коли йдеться про їжу, яка "підвищує і покращує самопочуття", слід згадати два основних компоненти: триптофан і омега-3. До них також додаються вітаміни групи В, С і D, залізо, цинк, фолієва кислота, селен.
Попередник серотоніну, який регулює ритм сну та визначає гарний настрій, триптофан є незамінною амінокислотою, яку організм не може виробляти самостійно. Ось чому його слід приймати з їжею. Середня доза для дорослого становить п'ять міліграмів на кілограм ваги тіла.
Крім того, існує омега-3, незамінні жирні кислоти, які, як наочно продемонстрували дослідження, що проведені Університетом Західного Сіднея та опубліковані в журналі World Psychiatry, стимулюють вироблення серотоніну. Ось чому вони використовуються в якості додаткового лікування депресії. Триптофан та омега-3 містяться в багатьох натуральних продуктах.
Основні продукти, які повинні бути на вашому столі
Шпинат і чорна квасоля
Ці продукти багаті вітамінами, особливо групи B, тому вони сприяють формуванню відчуття більшої життєвої сили.
Брокколі знижує рівень цукру
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Брокколі, капуста і кольорова капуста
Вони зменшують рівень цукру в крові, концентрація якого може сприяти депресії.
Какао
Містить теобромін, але також і фенілетиламін - речовина, яке приводить у рух нейротрансмітери, що відповідають за настрій людини.
Ячмінь - відмінне джерело білка, вітамінів і мінералів
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Ячмінь
Відмінне джерело білка, вітамінів і мінералів, він містить фосфор і бета-глюкан: перший "підтримує" мозок під час стресу; другий допомагає послабити почуття нервового голоду.
Фрукти та ягоди
Ягоди чорниці, ожини, малини та ківі багаті на антиоксиданти: вони знижують його, впливаючи на окислювальний стрес.
Процес отримання шафрану з пелюсток квітів
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Шафран
Згідно з останніми дослідженнями, його властивості мають ефективність, аналогічну ефективності деяких антидепресантів.
Цілісні зерна
Вміщені в цільних зернах вітаміни серотоніну та В регулюють настрій, контролюють нервові імпульси і підвищують рівень адреналіну.
Чорнослив
Мінеральні солі, фосфати та ферменти, що входять в його склад, сприяють оксигенації організму в разі фізичної та розумової втоми, але як антидепресант, в основному, використовується триптофан, присутній в чорносливі в великих кількостях.
Банани багаті на серотонін та фолієву кислоту
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Банани
Багаті серотоніном, вони також містять цинк, калій і магній. Багаті фолієвою кислотою, яка допомагає швидше вводити гормон гарного настрою в мозок.
імбир
Що міститься в ньому капсаїцин стимулює вироблення ендорфінів, тобто гормонів щастя. Ендорфіни створюють спокій, сприяють хорошому самопочуттю, покращують настрій і зменшують біль. Не кажучи вже про те, що вони контролюють рівень адреналіну, пов'язаного з тривожністю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, затримка процесів старіння, поліпшення роботи мозку і серця - ось лише мала частина того, що може отримати людина, регулярно вживаючи гриби.
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