Безпечна покупка: експерти розповіли, як обрати свіжу ковбасу влітку

Літо – підступна пора року для продуктів харчування. Особливо це стосується швидкопсувних товарів. Ковбасні вироби входять до основної групи ризику.

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Як же убезпечити себе і вибрати свіжу ковбасу? Як її правильно зберігати, щоб бути впевненим у свіжості продукту? Відповіді на ці питання ви знайдете в матеріалі OBOZREVATEL.

Як зберігається ковбаса в магазині?

Як розповіла команда м'ясокомбінату "Ювілейний", щоб ковбаса залишалася свіжою якомога довше, вона повинна правильно зберігатися в магазині. Перш за все потрібно звертати увагу на температурний режим в холодильниках.

"Нормальна температура для зберігання ковбаси – від 0 до +6 градусів", – відзначає Максим Рябовол, головний технолог МК "Ювілейний"

Але правильна температура – не запорука вічного зберігання. Кожен виріб залишається свіжим обмежений час, в залежності від рецептури і оболонки.

Яка оболонка зберігає свіжість довше?

Як розповів OBOZREVATEL Максим Рябовол, все оболонки діляться на натуральні і штучні. Штучні, в свою чергу, бувають зроблені з натуральних матеріалів (колагенові і білкові) й синтетичні (поліамідні і целюлозні).

Натуральна оболонка

Натуральна оболонка

Натуральні оболонки – це звичайна черева. Її століттями використовували для приготування ковбас. Така оболонка підходить практично для будь-якого виду ковбаси. До того ж вона екологічно чиста.

"Натуральна черева витримує всі зміни фаршу під час технологічної обробки. А на сосисках, сардельках та деяких напівкопчених ковбасах вона повністю їстівна", – запевняє головний технолог.

Термін зберігання продукту в такій оболонці невеликий: близько 15 днів після виробництва для вареної групи і до 25 днів – для напівкопченої.

Щтучна оболонка

Штучні оболонки бувають кількох видів: колаген, целюлоза, текстиль, фіброуз, белкозин і різний поліамід, в тому числі вектор.

"Щоб обрати відповідну ковбасу, не обов'язково ретельно розбиратися в оболонках і запам'ятовувати назву кожної. Достатньо просто знати, чим вони відрізняються зовні і як впливають на продукт", – відзначає Максим Рябовол.

Колаген

Колаген – унікальна оболонка в ковбасному світі, яка робиться з натуральних продуктів. Вона максимально схожа на натуральні оболонки і зовні, і за деякими якостям.

Наприклад, колаген їстівний. Тому найчастіше його використовують для виробництва сосисок та сардельок. Термін зберігання виробу також невеликий – близько 20 днів після виробництва.

Белкозин

Білкозин – теж білкова оболонка, тільки не їстівна. Білкозин використовують практично для будь-яких ковбас: варених, варено-копчених, сирокопчених і напівкопчених. В середньому продукт в Білкозин зберігається 25-45 днів.

Текстиль

Текстиль – штучна оболонка, яку можна легко замаскувати під натуральну. Найчастіше його роблять з віскозної, шовкової або бавовняної тканини. Текстиль добре захищає продукт від зовнішнього середовища. Зазвичай в ньому можна зустріти варені ковбаси. Середній термін зберігання – близько 25 днів.

Целюлоза

Целюлозна оболонка виробляється на основі натуральної целюлози. Найчастіше целюлозу використовують при виробництві варених ковбас і сосисок. Як і більшість штучних оболонок, вона не їстівна. Термін зберігання продуктів теж невеликий – 15-20 днів в упаковці.

Фіброуз

Фіброуз – ще одна штучна оболонка. Вона виготовляється з целюлози, а зверху покривається полімером. Завдяки цьому ковбаса зберігається довше – приблизно 25-45 днів у вакуумному середовищі. Найчастіше використовується для виробництва напівкопчених і варено-копчених ковбас.

Поліамід

Поліамід – повністю штучна оболонка. Він зберігає ковбаси свіжими найдовше – до 90 днів в оболонці. Сам по собі поліамід міцний, термостійкий і димонепроникний. А через свою структуру і глянсову поверхню ковбаси виходять яскравими і помітними. Використовують поліамід для варених ковбас і сосисок.

Вектор

Вектор – один з видів поліаміду, який дуже часто використовують для варених ковбас. Але, на відміну від просто поліаміду, вектор відмінно пропускає дим. Тому термін придатності у таких ковбас менше – близько 60 днів. Зовні оболонка схожа на звичайний поліамід, тільки матовий.

Яка оболонка краща?

З технічного боку, штучні оболонки більш стійкі до мікроорганізмів і відповідають підвищеним гігієнічним нормам, на відміну від натуральних. Проте натуральні оболонки добре пропускають дим, відмінно витримують всі зміни фаршу під час обробки і повністю екологічні.

Умови зберігання ковбас в натуральних і штучних оболонках – однакові. Якщо будь-яка оболонка пошкоджена (наприклад, ви відрізали шматочок ковбаски від цілого батону), то термін придатності скорочується до 12-24 годин.

OBOZREVATEL висловлює подяку МК "Ювілейний" за консультацію і за смачну продукцію.

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