Тренерка Аніта Луценко та кулінарка Катерина Андрєєва випустили книгу корисних рецептів

Відома українська тренерка Аніта Луценко та професійна кулінарка Катерина Андрєєва випустили книгу зі 125 рецептів "Сделаем это по-быстрому!".

Про це пише "Viva!". Презентація книги відбулася в студії "Vlasna кухня". Як розповіла Андрєєва, в книзі є список продуктів, які завжди повинні бути в холодильнику на будь-який випадок – для смачного сніданку для сім'ї або вечері для раптових гостей.

До книги увійшли 125 рецептів, які, як запевняють її авторики, суттєво полегшать життя кожної сучасної жінки.

Презентація книги "Сделаем это по-быстрому!".

Як розповіла Луценко, яка є не тільки спортивним тренером, а й багато років активно вивчає здорове харчування, страви, приготовані за рецептами з книги, дозволяють відчути новий смак і піти від накатаної програми в прийомах їжі.

Особливу увагу автори приділили різним соусом. На презентації книги разом із засобами масової інформації вони показали, як в домашніх умовах приготувати смачний песто.

Аніта Луценко на презентації книги

Як запевняє Луценко, максимальна кількість часу, який знадобиться на підготовку однієї страви з книги рецептів – від 3-х до 25 хвилин. Процес, за її словами, легкий і швидкий. Редактори видань під професійним керівництвом Аніти і Катерини встигли приготувати не тільки соус песто, але і гуакамоле, фоккачу і солоні сирники.

"Сирники можна поставити в заморозку, дістати на наступний ранок і насолоджуватися тим часом, який у тебе звільнився. Наші рецепти дуже прості і страви, приготовані за ним, завжди виходять. Це перевірено нами! Ми готували все самі, щось додавали, щось міняли. На фінальній стадії роздали рецепти своїм подругам і попросили надіслати відгуки. Їхні чоловіки говорили нам спасибі", – розповіла під час презентації Луценко.

Презентація книги "Сделаем это по-быстрому!".

Авторки книги рецептів впевнені, що їжа це не тільки смак і здоров'я, а й емоції. За їхніми словами, "Сделаем это по-быстрому!" руйнує усталені стереотипи про напряг від готування.

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