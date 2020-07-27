У чому користь рису: названо головні переваги для здоров'я

Рис є другою найспоживанішою зерновою культурою в світі після пшениці. Однак він набагато корисніший для організму, особливо в цільнозерновому вигляді. У ньому немає глютену, а натрій і калій знаходяться в гарному співвідношенні.
OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з його перевагами, опублікованими на riza.it.
Коричневий рис містить більше вітаміну Е, ніж білий
Переваги рису в порівнянні з пшеницею
Містить якісні білки. У рисі присутній лізин, незамінна амінокислота, яка необхідна для фіксації кальцію в кістках і утворення антитіл.
Відсутній глютен. Рис – це натуральна безглютенова крупа, яка підходить для людей з целіакією (порушенням роботи кишківника).
В рисі менше натрію, ніж у пшениці. З цієї причини він особливо корисний для здоров'я нирок, так як надмірне споживання натрію викликає проблеми з тиском і клубочковою фільтрацією.
Насичує краще, ніж макарони. 100 г сирого рису перетворюється приблизно в 300 г вареного, на відміну від макаронів, яких стає лише 200 г. А, враховуючи те, що тіло заспокоює голод, зважаючи на обсяг їжі, а не на калорії, вживаючи рис, організм насичується раніше.
Легше засвоюється. Невеликі гранули крохмалю, що містяться в коричневому рисі, мають абсорбуючу здатність щодо травних соків і повітря, яке затримується на шлунковому рівні. Це сприяє кращому засвоєнню.
Який рис вибрати?
Переробка рису-сирцю в їстівний продукт відбувається шляхом поступового усунення зовнішніх шарів, що знижує його поживну цінність. В такому випадку волокна практично відсутні, а вміст вітамінів і білків різко зменшується. З іншого боку, це дозволяє збільшити термін придатності рису, прискорити процес приготування і зробити його смак приємнішим.
Однак багатшим з точки зору харчування є цільнозерновий (коричневий) рис, оскільки в ньому зберігається більше корисних для організму поживних речовин, а саме: фосфору, калію, заліза, цинку, селену, вітамінів Е, В1, В3 і В6.
Як готувати рис?
Білий рис має вищий глікемічний індекс (ГІ) – від 70. Щоб знизити це число, дієтологи рекомендують готувати його до стану аль-денте і поєднувати з продуктами, багатими на клітковину, такими як овочі та сезонні бобові.
Гарне правило – вибирати коричневий рис, який відрізняється меншим ГІ. Однак проблема полягає в тому, що він потребує тривалішого часу приготування, тому, наприклад, не підходить для ризото.
Щоб його правильно зварити, потрібно помістити рис в каструлю і додати холодну воду (3 склянки води на кожну склянку коричневого рису), накрити кришкою, довести до кипіння і зменшити вогонь. Процес приготування займає близько 45-50 хвилин.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в чому користь нуту та як його готувати. Він містить дуже мало жиру, але багатий на білок, клітковину вітаміни та мінерали.
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