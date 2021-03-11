В Японії створили штучний стейк

Вчені з Токійського університету створили штучний стейк: у лабораторних умовах їм вдалося виростити м'язові волокна корів. До цього штучне м'ясо створювали лише у вигляді фаршу.

Результати дослідження японські біологи опублікували в науковому журналі Science of Food. Новий продукт, за словами вчених, у приготованому вигляді на смак майже не відрізняється від натурального.

Фахівцям вдалося виростити зразок м'язової тканини розміром 1 см² і товщиною в кілька міліметрів. Керівник дослідження відзначив, що на даному етапі результат є схожим, скоріше, на рідкий фарш, ніж на натуральні волокна, проте в приготованому вигляді на смак його практично неможливо відрізнити від справжнього шматка яловичини.

Для вирощування штучного м'яса вчені використовували спосіб, який застосовують у регенеративній медицині для відновлення втраченої м'язової тканини: це робиться шляхом вирощування тонких шарів м'язів зі стовбурових клітин на спеціальній основі всередині тіла. Такий же підхід японські біотехнологи застосували для висадженої на полімерній гідрогелевій основі культури стовбурових клітин. Щоб прискорити ріст м'язових тканин, вчені періодично впливали на клітини електричним струмом.

У дослідженні кажуть, що світове споживання м'яса зростає разом із чисельністю населення, що може призвести до білкової кризи, оскільки традиційне тваринництво створює ряд проблем, зокрема етичні, а також несприятливо впливає на навколишнє середовище. Тому вчені переконані, що запропонований спосіб відтворення м'язової тканини буде кориснішим для отримання штучного м'ясного стейка у промислових масштабах.

"Необхідні більш стійкі технології виробництва м'яса, щоб подолати розрив між попитом і пропозицією і запобігти білковій кризі, – вважають вчені. – М'ясо, отримане за допомогою тканинної культури клітин тварин, може стати продуктом наступного покоління, оскільки воно може бути вироблено з використанням невеликої кількості клітин, отриманих без вбивства тварин".

Однак вчені відзначили, що треба буде пройти довгий шлях, перш ніж вирощене в лабораторії м'ясо на смак стане індентичним справжньому. Крім того, необхідно подолати перешкоди, пов'язані з прийняттям нового продукту споживачами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мільярдер і філантроп Білл Гейтс висловив думку, що мешканці багатих країн мають харчуватися лише штучним м'ясом. За його словами, перехід на синтетичну яловичину дозволить скоротити викиди парникових газів, які впливають на глобальну зміну клімату.

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